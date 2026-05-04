Sensacional gol de Albion contra Nacional para el 3-1 parcial: ¡22 toques y más de un minuto de posesión!

Sobre el final del primer tiempo se dio una de las jugadas más lindas de la noche en el Estadio Centenario, para lo que fue a la postre el tercer gol de Albion para sacar dos de diferencia contra Nacional con el 3-1 parcial, que desencadenó que los jugadores tricolores se fueran silbados cuando dejaron el campo de juego y los Pioneros muy aplaudidos por los fanáticos que llegaron al Parque Batlle.

Andrés Romero (formado en Nacional) hizo una presión alta, recuperó la pelota en campo rival y desde ese momento comenzó una secuencia de 22 pases y el toque 23 de Álvaro López a la red para marcar el 3-1 de Albion en un primer tiempo en el que el local fue superior, hizo circular la pelota de un lado a otro y aprovechó nuevamente los graves errores de la defensa de Nacional, en particular de su arquero Ignacio Suárez, de su lateral izquierdo Federico Bais y de los centrales Paolo Calione y Tomás Viera, que salió para el segundo tiempo, momento en el que ingresó Agustín Rogel.

En total, Albion mantuvo la pelota durante 64 segundos desde que la recuperó Romero, mientras los futbolistas del Bolso corrían de un lado a otro sin tener suerte ni intensidad para recuperar la pelota. El pase final de Airala (de los extremos más destacados del Torneo Apertura) fue muy bueno y certero para López (el goleador del certamen), que retrocedió hacia atrás, no su hundió como sí lo hizo la defensa y le quedó el espacio para mandarla a guardar con un tiro certero. Albion tuvo la pelota del 41'24'' al 42'28''.

Federico Nieves, entrenador de Albion, es un técnico que apuesta a este estilo de juego, con posesiones largas hasta encontrar los espacios, muchas veces arriesgando bastante en la salida con los defensores y con el arquero Sebastián Jaume, que paraliza los corazones de los hinchas del Pionero. Seguramente la de este domingo, por la fecha 14 del Apertura, sea una jugada que el DT no olvidará.