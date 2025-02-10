Juan Pablo Romero
Juan Pablo Romero es periodista de Ovación, suplemento deportivo del diario El País, desde 2011. Actualmente es el editor de la sección. Cubrió partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias en todo el continente. Fue el enviado de El País en la Copa América de Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Es el coordinador de la Encuesta América le Responde a El País, que año a año y desde 1986 elige a los futbolistas y entrenadores más destacados de la temporada en América.