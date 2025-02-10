Juan Pablo Romero es periodista de Ovación, suplemento deportivo del diario El País, desde 2011. Actualmente es el editor de la sección. Cubrió partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y Eliminatorias en todo el continente. Fue el enviado de El País en la Copa América de Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Es el coordinador de la Encuesta América le Responde a El País, que año a año y desde 1986 elige a los futbolistas y entrenadores más destacados de la temporada en América.