Maxi Gómez FC: el capitán de Nacional salvó a su equipo de otro revés; lleva 8 de los últimos 13 goles

Nacional jugaba el segundo tiempo como si tuviera una diferencia de dos o tres goles. No aceleraba y parecía estar cómodo con el trámite. Pero, a pesar de que jugaba con un jugador más, el marcador indicaba 1-0. El gol del empate de Facundo De León a los 77 minutos (que lo gritó con todo a pesar de su pasado en el Bolso) le sacó la modorra al equipo de Jorge Bava: no había margen para otro bochorno, como lo había sido el 0-3 ante Tigre, o el 1-2 contra Wanderers, ambos (como anoche) en el Gran Parque Central.

Nacional le tiró el equipo arriba a Progreso y apareció el salvador: Maxi Gómez. Que renovó su contrato el viernes y puso el segundo cuando faltaban 120 segundos para llegar a los 90’ reglamentarios y el estadio se le venía arriba a los jugadores, que sabían que no podían fallar contra los últimos de la Tabla Anual.

En el primer tiempo, apenas 45 segundos demoró Nacional en tener su primera situación clara de gol cuando Maxi Gómez aprovechó un pase de Tomás Verón Lupi para rematar; Agustín Requena no logró retener la pelota y Luciano Boggio por poco no llegó. Los tricolores manejaron la pelota, la movieron de un lado a otro (algunas veces de forma intrascendente hacía atrás), pero se notaba que Progreso tenía como misión defender, y le faltaba la otra parte del libreto. Aún así, un par de corridas de Facundo De León generaron algo de peligro sobre el arco que defendió Luis Mejía por la suspensión de Alexis Martín Arias.

Maxi Silvera lleva la pelota ante la marca de Agustín Pinheiro, de Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

Un envío largo de Agustín Rogel que terminó afuera de la cancha generó algún murmullo en los hinchas pero, a diferencia de otros partidos, el Bolso estaba volcado hacía el campo de los Gauchos del Pantanoso, y daba la sensación que el gol estaba al caer. Más todavía cuando a los 28’ el árbitro Javier Feres expulsó bien a Agustín Ocampo por una dura entrada contra el joven Agustín Dos Santos, el más lúcido -una vez más- con la pelota y el que más se anima a filtrar pelotas para adelante.

La mayor tranquilidad para Nacional llegó a los 41’, cuando un centro de Verón Lupi que no parecía tener mayores pretensiones, se abrió y Gómez anotó de cabeza ante la pasividad del arquero Agustín Requena. Así hubo una diferencia grande respecto a otros encuentros: el equipo no se fue silbado y la tranquilidad reinaba en el Gran Parque Central.

En ese primer tiempo, el entrenador Tabaré Silva le dio indicaciones a sus jugadores para que dejaran a Rogel y a Francisco Calvo lanzar en largo, algo que hicieron más allá de imprecisiones del primero, en una faceta del juego que debe mejorar sin lugar a dudas.

Nada hacía presagiar que Nacional iba a terminar sufriendo, más allá de que esta vez lo logró sacar adelante porque contó con un “9” de calidad, para que su técnico Jorge Bava pudiera terminar su cumple con felicidad. El sanducero lleva ocho de los últimos 13 goles que hizo el tricolor en todas las competencias.