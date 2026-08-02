Bañados de Carrasco: la historia de cómo nació el millonario y polémico proyecto inmobiliario de Eduardo Costantini

Francisco Rodríguez Pitt vive de este lado del Río de la Plata desde hace casi 15 años, cuando llegó atraído por un negocio agropecuario. Argentino y de 42 años, crió acá a sus hijos y vive en Carrasco. Hace ya unos cuantos años es uno de los socios de Edílica, una empresa que en su cuenta de Instagram se presenta así: “Detectamos oportunidades, gestionamos inversiones y planificamos desarrollos de alto nivel”. No ha sido uno de esos empresarios de alto perfil público. Hasta ahora, claro: hace unos días visitó la Junta Departamental de Montevideo para buscar el aval a una propuesta que en las últimas semanas ha generado polémica con vecinos, parte de la academia e incluso en la interna del partido de gobierno: un megaproyecto de 228 hectáreas que incluiría un nuevo barrio al lado de los bañados de Carrasco, el último gran pulmón verde en el noreste de Montevideo y en el límite con Canelones, en medio de una zona que con el tiempo ha quedado aislada de parte de la ciudad, entre la usina de basura de Felipe Cardoso, la cárcel de Punta de Rieles, un par de asentamientos y el aeropuerto de Carrasco.

El proyecto incluye un parque lineal abierto al público, un centro cívico, áreas comerciales y 3.000 viviendas en una zona de alto valor ambiental que sus impulsores dicen que mantendrán y mejorarán (lo cual es visto con profunda desconfianza por algunos actores, pero parece haber encontrado impresiones positivas y un primer respaldo en la Intendencia de Montevideo).

Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Foto: Archivo El País.

Todo al lado de estos bañados que, según publicó el semanario Brecha, han sido quitados por el Ministerio de Ambiente de la lista de “humedales de importancia ambiental”. Sin embargo, el ministro Edgardo Ortuño dijo a El País que la cartera decidió darse “más tiempo” para estudiar el tema en un grupo de trabajo y que eso “no supone ni supuso la decisión de excluir los bañados de Carrasco de medidas de protección”. De hecho, Ortuño adelantó que habrá “medidas de protección establecidas por decreto”.

Pero el tema no tendría la relevancia que tiene si no estuviera atrás un peso pesado: Eduardo Costantini.

—Lo llamé y vino -suele contar Rodríguez Pitt, cuando le preguntan por el interés del millonario empresario argentino, con su empresa desarrolladora Consultatio, que creó Nordelta en Buenos Aires y en Uruguay el complejo residencial Las Garzas cerca de José Ignacio.

Sendero de ingreso al recorrido público para el mirador de los Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

Se conocieron hace no tanto en una comida e intercambiaron teléfonos. Tiempo después de aquel contacto, Rodríguez vio una oportunidad que pensó podía interesarle a Costantini, según pudo reconstruir El País. Hablaron hace dos años y, para su sorpresa, el presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) le dijo que sí.

—Mirá, esto está bárbaro. Es una tierra virgen, alta, muy alta, con una vista sobre un bañado muy lindo, hoy muy amenazado y deteriorado -vendió Rodríguez Pitt.

Él había conocido esa “tierra virgen” a través de un amigo que era cuidador de parte de ella desde inicios de los años 2000.

—Ojo, a mí edad yo puedo entrar sólo para hacer cosas lindas —le respondió Costantini—. No para ganar más plata.

—Tenemos una cruzada muy grande por delante.

Rodríguez Pitt lo tomó como una condición y así nació Bislun S.A.S, la sociedad atrás de este megaproyecto y que tiene entre sus accionistas a uruguayos que son dueños de los terrenos en cuestión.

En enero pasado, cuando participó del evento “¿Y ahora qué? Perspectivas 2026” que realizó El País junto a Enjoy Punta del Este, Costantini dijo que le tiene “mucha fe” a la iniciativa “por la ubicación, escala y concepción integral”.

Imagen área del proyecto inmobiliario. Imagen: responsable del emprendimiento es BISLUN SAS.



Camino desde el humedal

Para llegar a los Bañados de Carrasco hay que ir hasta el último extremo verde del mapa en el noreste de Montevideo. Hoy el camino empieza junto a la usina de Felipe Cardoso y, desde los primeros metros, la basura marca el paisaje. Un curso de agua avanza cerca de las montañas de desechos industriales. En su pequeño caudal van restos de ranchos -pedazos de chapa, restos de piso- que alguna vez formaron parte de un hogar, materiales que ya no tienen valor para el reciclaje y bolsas de residuos que la corriente fue atrapando entre la vegetación.

Por el camino pasan camiones cargados de basura mientras varios hombres empujan carros repletos de materiales recuperados y otros llevan bultos sobre los hombros. A pocos metros, un pequeño asentamiento sobrevive entre ese movimiento constante. La ropa de niños cuelga de improvisados tendederos y perros viejos descansan junto a las viviendas, en un lugar donde las carencias se acumulan con la misma facilidad que los residuos.

Estar en el punto donde Montevideo concentra la mayor parte de su basura deja marcas imposibles de ignorar. El olor a plástico y cables quemados anticipa los focos donde recicladores informales queman materiales para recuperar metales. Columnas de humo aparecen de tanto en tanto, mientras, del otro lado del predio cercado, el ruido incesante de las máquinas de la Intendencia de Montevideo recuerda que la gestión formal de los residuos convive, tejidos de por medio, con un circuito informal.

Unos pocos kilómetros después, el paisaje cambia. Surgen los altos muros de la cárcel de Punta de Rieles, iluminados y coronados por alambrados, construidos bajo la lógica de la seguridad. El complejo penitenciario, que acaba de ampliar su capacidad con una nueva unidad destinada a mujeres, marca también el límite físico de donde comenzará el proyecto inmobiliario. Desde ese predio sale un curso de agua que recibe efluentes del establecimiento antes de continuar su recorrido hacia los bañados.

Camino cercano a la disposición final de residuos (DFR) Felipe Cardoso Foto: Ignacio Sánchez.

Detrás de ese límite solo dividido por la avenida Punta de Rieles y una tímida cortina de árboles plantados para proteger un viñedo, se extienden las 228 hectáreas donde se proyecta el emprendimiento.

Y, como por arte de magia, el paisaje vuelve a cambiar.

Ya cerca del bañado, la calle pública -camino Dionisos- termina y da paso a un sendero angosto que se abre entre el monte nativo. Talas, espinillos, ceibos y algunos ombúes se elevan sobre un sotobosque de juncos y pajonales, formando un corredor verde que aísla el lugar del movimiento de la ciudad. Entramos en un entorno natural casi oculto, que buena parte de los montevideanos ignoran.

El ruido de los camiones se desvanece. En el barro quedan marcadas huellas que revelan que ese camino no es solo de las personas: lo recorren los animales que encuentran refugio en el humedal.

El silencio dura poco. Porque pegado hay un complejo de canchas de rugby y fútbol.

Pero, en un día húmedo de invierno, también se escucha el grito áspero y potente de las chajás, que llega a varios kilómetros y parece funcionar como una alarma natural para todo el bañado. De plumaje gris y patas largas, estas aves viven en parejas durante toda su vida y son una de las especies más características de los humedales uruguayos. Su presencia anuncia que el ecosistema sigue vivo.

Sendero público de los Bañados de Carrasco. Foto: Ignacio Sánchez.

Ese sendero conduce al corazón de los Bañados de Carrasco, uno de los humedales más importantes de Montevideo. Dentro del Municipio F, este ecosistema de unas 1.300 hectáreas forma parte de la cuenca del arroyo Carrasco, alberga decenas de especies de flora y fauna y cumple un papel clave en la regulación del agua. Esa riqueza ambiental es la que llevó a Diana Pampillón y Mariela del Bono a convertirse en referentes del Colectivo en Defensa de los Bañados de Carrasco, surgido para intentar frenar el proyecto inmobiliario previsto para la zona y reclamar que el humedal vuelva a integrar la lista de áreas prioritarias para la conservación.

Para ellas, el error es mirar únicamente las hectáreas donde se proyecta construir viviendas. “El humedal no es solo el espejo de agua que se ve. Es un sistema donde interactúan cursos de agua, monte, campos y barrios”, dice Del Bono, quien oficia de guía por la zona. Por eso sostienen que urbanizar esa área alteraría el funcionamiento de toda la cuenca. Aunque reconocen que el bañado ya enfrenta problemas por la contaminación y aguas servidas, rechazan que un desarrollo inmobiliario sea la solución. “El bañado ya está impactado, claro que sí. Lo que no creemos es que construir 3.000 viviendas vaya a resolver esos problemas”, afirma Del Bono.

Marcelo Pérez, doctor en Estudios Urbanos e integrante del Programa Integral Metropolitano de la Udelar, dice que la discusión no debería limitarse al proyecto inmobiliario, sino al cambio de suelo rural a urbano y sus impactos sobre la cuenca. “No tiene sentido seguir extendiendo la mancha urbana, rompiendo un área buffer, o zona de amortiguamiento. Esos espacios que parecen vacíos cumplen una función ambiental: protegen la biodiversidad y la cuenca hídrica. Hay que definir hasta dónde llega la ciudad y cuidar esos límites”.

Primera etapa IMM pide a la Junta cambiar suelo de rural a Urbano La Intendencia de Montevideo solicitó a la Junta Departamental la declaración de interés departamental para iniciar el proceso del Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario en los Bañados de Carrasco. La solicitud es necesaria porque las 228 hectáreas involucradas están hoy clasificadas como suelo rural y no cuentan con el atributo de “potencialmente transformable”, es decir, no podrían ser urbanas. La declaración permitiría avanzar con los estudios técnicos y ambientales que definirán si corresponde modificar la categoría del suelo. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País. La junta interviene en dos etapas: primero, para autorizar la declaración de interés departamental y luego, al final del proceso, para aprobar o rechazar mediante un decreto departamental la transformación del suelo, una vez cumplidas las instancias de evaluación ambiental, informes técnicos, audiencia pública y demás requisitos. La Comisión de Planeamiento Urbano de la junta recibió el proyecto presentado por el Gabinete Territorial. En la instancia participaron representantes de la empresa promotora, integrantes de la Universidad de la República y grupos de vecinos que se oponen al desarrollo. Los ediles cuestionaron la expansión urbana hacia esa zona, la posible especulación privada y la falta de definiciones sobre las contrapartidas. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, señaló que la comuna trabaja en una estrategia de protección de los humedales y destacó la importancia de los Bañados de Carrasco como un ecosistema clave. Herou remarcó que el objetivo es avanzar en la recuperación y restauración de los bañados, un ecosistema que ha sufrido impactos durante décadas, y que cualquier proyecto en el área deberá ajustarse a las exigencias de protección ambiental.

Los detalles del proyecto

La iniciativa prevé urbanizar unas 120 hectáreas para construir viviendas (el “área vendible”), aunque el predio total incluye 228 hectáreas, el equivalente a dos Ciudad Vieja. Hasta el momento, según supo El País, el grupo inversor ya compró 188 hectáreas y espera que la junta departamental apruebe el cambio de categoría de suelo, de rural a urbano.

Foto: Ignacio Sánchez.

El proyecto técnico presentado ante la junta departamental fue desarrollado por el arquitecto Federico Bervejillo, catedrático de Urbanismo, Ambiente y Paisaje de la Universidad ORT y director de Ordenamiento Territorial durante el gobierno de Jorge Batlle entre 2002 y 2005. Además, trabajó el estudio Gómez Platero, GEA Consultores Ambientales e Istec Ingeniería.

La propuesta contempla una inversión directa de 214 millones de dólares destinada a la urbanización, que se desarrollaría en un plazo estimado de 15 años. Pero la presentación realizada ante los ediles dice que la inversión total se estima en 1.250 millones, contemplando las construcciones de las viviendas.

Rodríguez Pitt dice a quien quiera escuchar que este no será un barrio cerrado y que incluso ingresará el transporte público. De hecho, la normativa departamental, a diferencia de lo que sucede en Canelones y otros departamentos, prohíbe los barrios privados. De todos modos, hay experiencias de barrios montevideanos cerca de Camino Carrasco, donde -si bien son calles públicas- el régimen es casi cerrado por la seguridad existente. Hecha la ley, hecha la trampa.

Complejo de canchas de rugby y fútbol pegados al bañado. Foto: Ignacio Sánchez.

¿El proyecto de Bañados de Carrasco tendrá esas mismas características? Los promotores dicen que, si bien la seguridad será clave para que los que vivan ahí “estén tranquilos”, la apuesta es dejar abierta la zona a la ciudad y que la idea es que haya una integración público-privada mucho más activa que en esos barrios mencionados.

En la presentación ante la junta se dijo que “el Bañado de Carrasco hoy permanece degradado y parcialmente fuera del imaginario cotidiano de la ciudad”. Se planteó un parque lineal de tres kilómetros abierto al público “para que la gente vaya a pasear” con centros de descanso e interpretación, vegetación, miradores y un centro cívico en el corazón del proyecto, “no en una esquina”, generando “un nuevo espacio verde” para Montevideo. “No estamos aislando”, dicen, “queremos juntar el norte y el sur de la ciudad”. Pero también que “una cosa es que sea público y otra que no haya seguridad”, “podés no tener pinchos en las rejas pero sí llenarlo de cámaras”.

—¿Quién pierde? ¿Quién sale damnificado? -suele preguntar Rodríguez Pitt cuando presenta el proyecto y dice que el barrio ayudará a la recuperación ambiental del bañado.

La red de saneamiento estará conectada a la red general de la ciudad (a diferencia de lo que obviamente pasa en los asentamientos cercanos), se respetará la “línea de máxima inundación en 100 años” así como el bosque existente. Además, hay un plan de mejora de la calidad del agua del arroyo Chacarita, que nace en Piedras Blancas y es el más contaminado de la cuenca por residuos sólidos, efluentes domésticos e industriales.

Todo queda, claro está, condicionado a la aprobación de la junta departamental y de la Intendencia de Montevideo.

Camino cercano a la disposición final de residuos (DFR) Felipe Cardoso. Foto: Ignacio Sánchez.

“Va a pasar por un filtro de dos años de trabajo. La intendencia dirá esto sí, esto no”, dicen en el grupo inversor y recuerdan que lo que está a consideración de la junta es la voluntad de estudio del proyecto. Si la junta departamental vota afirmativo (y en esto parece que hay más dudas en el oficialismo que en la oposición), empezará un proceso de análisis de los informes desarrollados.

En una visión optimista y si todo sale bien para la empresa, se estima que pasarán por lo menos tres o cuatro años para poder empezar a vender.

Pero la discusión recién empezó y parece que excede a Bañados de Carrasco. El debate de fondo, quizás, es qué modelo de ciudad se quiere construir. Marcelo Pérez, el investigador del Programa Integral Metropolitano, lo resume así: el ordenamiento territorial tiene que mirar el conjunto porque “si cada emprendimiento consigue cambiar el uso del suelo por separado, se pierde la capacidad del Estado de planificar la ciudad”.