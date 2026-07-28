Situación de Bañados de Carrasco será "mucho mejor" con el megaproyecto, según comparecencia de la IMM en la Junta

La situación de los Bañados de Carrasco será "mucho mejor" con el megaproyecto que se proyecta para 228 hectáreas, según dijo uno de los principales jerarcas de la Intendencia de Montevideo, Justo Onandi.

Los directores de la comuna que integran el llamado Gabinete Territorial fueron a la Junta Departamental para responder preguntas sobre la iniciativa privada que ha generado críticas de colectivos de vecinos y de académicos.

“¿Esto va a producir mejoras en el bañado? Sin duda que va a ser mucho mejor que la situación actual, pero aparte en una estrategia a largo plazo”, resaltó Justo Onandi, coordinador institucional de la intendencia, según consta en la versión taquigráfica del pasado lunes 20 a la que accedió El País.

Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, aseguró que solo se aprobarán propuestas, ya sea la actual de Bislun SAS u otra, que respeten el principal objetivo de la intendencia: "el cuidado y la recuperación de los bañados”.

De todas formas, algunas dudas planteadas por ediles de la oposición no fueron despejadas, como por ejemplo qué relación hay entre este proyecto y la definición del Poder Ejecutivo de quitar los Bañados de Carrasco de los “humedales de importancia ambiental”.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País.

Las explicaciones ante la Junta

El primer paso, de un largo proceso que puede o no terminar en la aprobación del proyecto, es que la Junta autorice calificarlo de interés.

Dos días antes de dejar la comuna, el anterior intendente Mauricio Zunino había enviado a la Junta un pedido para que diera ese primer paso. Pero en diciembre, Mario Bergara dejó sin efecto esa resolución y envió otra con más detalle de qué pedía la intendencia a los privados.

“A la resolución (de Zunino) le faltaba algo”, opinó Onandi, quien subrayó que se hicieron dos o tres meses de “trabajo intenso” en los que se establecieron “un montón de condicionantes que no habían sido consideradas en un primer momento”.

La nueva resolución pidió que se preserve la “matriz ambiental” del bañado y que se haga tanto una evaluación sobre el impacto en la calidad del agua, como un “diagnóstico ecológico” para identificar la flora y la fauna del lugar.

Además, entre otras cosas, la resolución estableció la construcción de un parque lineal en los bordes del bañado.

Onandi dio un estimado de cuánto se prevé ingresar por recaudación fiscal: US$ 78 millones en IVA, US$ 16 millones en permisos de construcción y US$ 20 millones anuales por contribución inmobiliaria.

De las 228 hectáreas donde se quiere desarrollar la iniciativa, el 55% se destinaría a viviendas y comercios y el 45% restante a “espacios comunes” que tendrán lagunas y zonas naturales, dijo el jerarca.

Se prevén cerca de 3000 viviendas, además de un centro cívico, locales comerciales, áreas deportivas y el parque lineal de 3 km.

¿Y los cuidados ambientales?

Gran parte de la comparecencia de la intendencia en la Junta trató sobre los cuidados ambientales para la zona de los bañados. Los ediles opositores citaron críticas que han hecho colectivos de vecinos y también académicos. Y en este sentido, quedaron dudas por resolver.

Por ejemplo, el edil blanco Gonzalo Gómez insistió sobre algo que informó Brecha meses atrás: el gobierno nacional dio marcha atrás y retiró los Bañados de Carrasco del nuevo decreto de “humedales de importancia ambiental” justo cuando se está discutiendo el megaproyecto para la zona.

“Queremos saber si conocen el motivo, si han tenido diálogo con el gobierno nacional, y cuáles son, para ustedes, los argumentos”, preguntó, por segunda vez, Gómez.

El edil blanco Gonzalo Gómez en una sesión de la Junta Departamental de Montevideo Cuenta de X de Gonzalo Gómez

“Genera suspicacias, y aquellos que están en contra de la propuesta se basan en eso para decir que se van a secar los bañados, que se van a inundar las zonas aledañas, que si tuvieran este grado de protección no se estaría iniciando este proceso de evaluación del suelo para un futuro proyecto”, continuó.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, respondió que el diálogo con el gobierno nacional “es muy fluido” y que están construyendo juntos “una estrategia de protección de los humedales de Montevideo”. No respondió directamente sobre esa definición del Poder Ejecutivo.

De todas formas, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo en su cuenta de X que la no inclusión de los bañados “en esta primera etapa” no significa “renunciar a su protección” y anunció la creación de un grupo de trabajo para protegerlos.

En esta línea, en la Junta Departamental, Herou aseguró que el objetivo principal de la intendencia “es el cuidado y la recuperación de los bañados”.

“Se pueden hacer muchas cosas en esta cuenca que aporten a la recuperación de una zona muy impactada por actividad humana de distinto tipo. Pero tienen que quedar claras las reglas de juego, y ese es nuestro rol”, continuó.

Otra pregunta cuya respuesta no quedó clara fue la que formuló, en dos ocasiones, el edil colorado Federico Paganini.

Dijo que uno de los argumentos de los colectivos que se oponen al proyecto es que el bañado tiene una función “de esponja”. Esa capacidad, según señalan, se vería afectada con el desarrollo y “el agua escurriría a zonas aledañas al bañado, como puede ser Paso Carrasco”.

Tampoco hubo una respuesta directa de la intendencia.

Empresa dice que no contaminará

Luego de la participación de la intendencia en la Junta Departamental, este lunes compareció la empresa que impulsa el proyecto: Bislun SAS.

En la presentación a la que accedió El País, la sociedad asegura que en su plan "el bañado no se toca ni se afecta". Dice que habría una red de saneamiento "conectada con la red general de la ciudad", servicio público de recolección de basura y filtrado natural de aguas pluviales. Además, asegura que se respetarían las normativas vigentes.

También habla de mejorar el Arroyo Chacarita, algo que le pide la intendencia en la resolución que envió Bergara a la Junta, y detalla cómo lo haría. En el caso de que se apruebe el proyecto, la comuna dirigiría la obra y la ejecutaría la empresa.

Por otro lado, Bislun destaca el parque lineal que se quiere crear. Sostiene que el bañado es una de las “grandes infraestructuras ambientales”, pero que hoy en día está “degradado” y “parcialmente fuera del imaginario cotidiano de la ciudad”.

Se prevé una inversión total de US$ 1.250 millones a desplegarse progresivamente entre los 5 y 25 años del desarrollo.

Bislun proyecta que la obra lleve 15 años de construcción y que durante ese tiempo se generen 1.460 empleos directos anuales. Una vez esté consolidado este nuevo "barrio", esperan que la mayor demanda de productos y servicios requiera 2.700 empleos permanentes.