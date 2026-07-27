Peñarol inició negociaciones por Nicolás de la Cruz, quien ya dio el visto bueno para que se concrete

Peñarol comenzó negociaciones formales por Nicolás de la Cruz, jugador del Flamengo de Brasil y que supo disputar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay. El exjugador de River Plate de Argentina, de 29 años, ya le dio el visto bueno para que se dé su arribo al club Mirasol, le confirmó a Ovación Alejandro González, consejero carbonero.

Esto lo informó Oro y Carbón y lo confirmó Ovación. Además, González comentó que "desde hace un tiempo" llevó adelante estos intercambios con el jugador y el Flamengo para poder traerlo al equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre. "Es algo que lo estábamos haciendo con Diego Fernández, integrante de mi agrupación", sostuvo.

El jugador le dio el sí a Peñarol, aunque falta la otra parte y es la del club brasileño. "Estamos aún negociando el tema de los tiempos", le indicó González a Ovación por el tema de cuánto se podría quedar en la institución aurinegra.

La situación de Flamengo

Según pudo saber Ovación con fuentes del Flamengo, Peñarol le habría hecho llegar una oferta por un préstamo por un año al club brasileño sin opción de pago.

Nicolás de la Cruz tiene contrato con el club carioca hasta junio de 2028. Su llegada al Flamengo se dio el 1° de enero de 2024 luego de que desembolsara cerca de 16 millones de dólares por su pase a River Plate de Argentina.

El momento de Nicolás de la Cruz

Nicolás De la Cruz en Flamengo. Foto: @nicodelacruz10

El momento de Nicolás de la Cruz en el Flamengo está relacionado al componente físico. Pasó un año del mensaje filtrado, donde el que era el médico jefe del Fla, José Luiz Runco, mencionaba que el Bolita padecía una lesión crónica e incurable en la rodilla derecha.

ESPN hizo un seguimiento del uruguayo tras ese suceso y arrojó que jugó 14 partidos en la segunda parte del 2025, en los que acumuló 580’. Completó un partido y fue el 19 de setiembre contra Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa.

En 2026 lleva disputados 22 encuentros con el Fla con los que suma 656 minutos y aún no terminó un partido entero. Con la Celeste jugó los tres duelos de la fase de grupos del Mundial como suplente sumando 83’.

Los números de Nicolás de la Cruz en el Mundial 2026

Nicolás de la Cruz en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. @aufoficial

Nicolás de la Cruz formó parte de la lista de 26 futbolistas que convocó Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de cara a la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El Bolita disputó los tres encuentros de la fase de grupo con la Celeste: en el empate 1-1 ante Arabia Saudita jugó 18 minutos, en la igualdad 2-2 ante Cabo Verde disputó los últimos 20 y en la caída 1-0 ante España jugó a partir del comienzo del segundo tiempo.