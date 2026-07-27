Caso Pérez Marexiano: prorrogan cautelares a González Palombo mientras buscan "dar respuestas a las víctimas"

La jueza especializada en Crimen Organizado Diovanet Olivera prorrogó las medidas cautelares impuestas a Ignacio González Palombo, el exempleado de la corredora de bolsa Pérez Marexiano imputado por una presunta maniobra de estafa y falsificación de documentos.

Las condiciones se mantuvieron sin modificaciones y la defensa no se opuso al pedido presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos encabezada por Sandra Fleitas. Las medidas se mantendrán hasta el 24 de diciembre.

González Palombo continuará bajo arresto domiciliario total y con vigilancia mediante una tobillera electrónica. También se mantuvieron el cierre de fronteras y la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con los denunciantes, socios y empleados de Pérez Marexiano.

Las medidas habían sido dispuestas el 26 de febrero, cuando González Palombo fue formalizado por un delito de estafa y un delito de falsificación de documento privado.

La argumentación de Fiscalía para la prórroga de estas medidas es que la investigación continúa, por lo que es necesario extender las medidas cautelares para continuar obteniendo información sobre el caso.

González Palombo fue autorizado a concurrir a la audiencia por sus propios medios, aunque permaneció bajo la vigilancia a través de su tobillera.

En paralelo, abogados vinculados a las distintas partes habían solicitado reunirse con Fiscalía para analizar una posible solución que permitiera dar una respuesta a las personas afectadas por la maniobra investigada, según supo El País.

“Detrás de este caso existen muchas personas afectadas y somos plenamente conscientes de eso”, dijo a El País Mateo Pacheco, quien compareció como abogado de González Palombo junto a Santiago Noguera.

El defensor sostuvo que su cliente había cumplido con todas las medidas dispuestas por la Justicia y que continuará "colaborando y aportando información" para que los hechos puedan esclarecerse.

“Nuestro principal objetivo es alcanzar una solución que permita dar una respuesta a las víctimas. Ese trabajo requiere tiempo, seriedad y reserva, pero existe una voluntad real de avanzar en ese camino”, afirmó Pacheco.

La investigación también alcanzó a los titulares de la corredora, Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, quienes fueron formalizados por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de estafa en calidad de coautores.