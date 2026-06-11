Titulares de corredora de bolsa Pérez Marexiano fueron imputados por estafa y asociación para delinquir

La jueza de Crimen Organizado de 2do Turno Diovanet Olivera, aceptó la formalización de los hermanos Pedro y Carlos, ambos de apellido Pérez y titulares de la corredora de bolsa Pérez Marexiano. La solicitud fue realizada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas, entendiendo que hay indicios que podrían vincularlos a hechos ilícitos. Se les imputó los delitos de asociación para delinquir y estafa.

Se les impuso fijación de domicilio, retención de documentos de viaje y prohibición de salir del país por 180 días como medida cautelar.

A finales de octubre de 2025 el directorio del Banco Central (BCU) había resuelto "intervenir preventivamente la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A", una corredora de bolsa con vínculos históricos en la creación de la Bolsa de Valores de Montevideo tras detectar "graves incumplimientos".

La intervención del BCU fue "con suspensión de las actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias, así como a Carlos y Pedro (los dos accionistas de la firma) de sus atribuciones de personal superior", según señaló la resolución en ese momento.

En 2025, el BCU designó como interventora a la contadora Ana Chaves, la misma que fue interventora en GBU. Además, decidió "dar cuenta al Ministerio Público de los hechos constatados ante la eventual consumación de conductas tipificadas como delito".

González Palombo ya había sido imputado

El exempleado de la corredora de bolsa Ignacio González Palombo fue imputado en febrero de este año por los delitos de estafa y falsificación de documento privado. La jueza determinó que cumpla con la medida cautelar de arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras continúa la investigación judicial.

González Palombo trabajó en la firma entre 2008 y 2015, donde se encargaba de realizar estados contables, contactarse con auditores y gestionar la prevención del lavado de activos, según surge del documento de solicitud de formalización presentado por la Fiscalía. En 2014, se detectó un incumplimiento en el pago de la retención de IRPF ante la Dirección General Impositiva (DGI), lo que generó una deuda de $ 853.022. Al determinar que el imputado había sido el responsable, la empresa lo dio de baja en el Banco de Previsión Social (BPS); sin embargo, le encomendaron que siguiera capacitando a los empleados que iban a suplantarlo.

A partir de entonces, se abrió un escenario nuevo. En un escrito, González Palombo manifestó que, aunque oficialmente dejó de trabajar para la firma, pasó a ser "una especie de captador de inversiones dado que no querían que se les asociara comercialmente", dado que no estaba habilitado por el Banco Central del Uruguay. Él mismo se calificó como "nexo oculto" entre la sociedad y los inversores.

Los damnificados creían que González Palombo seguía trabajando para la corredora de bolsa. "El imputado generó confianza en los damnificados, ya sea por vínculos de amistad o por la solvencia y el respaldo que la sociedad de bolsa representaba. Además, prometía una buena rentabilidad", sostiene la investigación fiscal.