Conflicto en el puerto: sindicato de TCP realiza un paro este viernes y se suspende la atención a camiones

Luego de una reunión mantenida este jueves entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, (MTSS) la empresa Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— y el sindicato de TCP-Nelsury, la empresa informó que por asamblea general realizada por parte del gremio, recibirá camiones hasta las 19 horas de este viernes y luego no habrá más atención hasta que el sindicato comunique el reintegro a las actividades.

El conflicto, que ya derivó en varios paros en el puerto, se da en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre la empresa y el sindicato de TCP-Nelsury, uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario.

"El sindicato de trabajadores de TCP ha convocado una asamblea para informar a sus afiliados sobre la negociación del convenio colectivo con la empresa. En consecuencia, informamos al público en general y, especialmente, a la comunidad de transportistas que hoy, viernes 14 de agosto, la atención a los camiones será hasta la hora 19", indicó TCP en un comunicado.

Instalaciones de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Leonardo Mainé

Luego de la reunión tripartita de este jueves, fuentes de TCP indicaron a El País que "se trataron varios puntos sensibles" y que hubo avances en algunos temas, entre ellos la continuidad operativa con guardia gremial durante los próximos días. Está previsto que las partes vuelvan a reunirse en el MTSS el próximo lunes, instancia en la que presentarían los documentos comprometidos en el encuentro de este jueves.

Sin embargo, el conflicto sintió los efectos de la presión política luego de que este miércoles la oposición decidiera convocar, "en carácter de urgente", a los ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Economía y Finanzas, y de la Administración Nacional de Puertos a la Comisión de Industria, integrada con la de Asuntos Laborales, de la Cámara de Senadores.

Este jueves, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo dijo que están trabajando para encontrar "una salida a la negociación" y descartó que el gobierno decrete la esencialidad en la actividad del puerto, como han pedido varios actores del sistema político y económico.

"Si nosotros solamente gobernáramos con decreto de esencialidad, no habría negociación colectiva, no habría Consejo de Salarios", señaló Castillo ayer en rueda de prensa, consignada por Telemundo.

Sobre el avance en las negociaciones, el ministro de Trabajo dijo que "si todo va como estuvo encaminado, como fue el espíritu de la mañana de hoy (por la reunión de ayer), es posible que estemos más próximos a encontrar una salida a la negociación".