Conflicto en el puerto de Montevideo: TCP y el sindicato cruzan acusaciones por la negociación colectiva

El Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury —uno de los que conforma el Sindicato Único Portuario (Supra)— respondió a Katoen Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— luego de celebrar una asamblea general ayer con motivo de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). "Los trabajadores somos tan rehenes como el propio país por haberle entregado la llave del movimiento de contenedores a esta corporación", indicó el gremio en un comunicado.

"La situación actual de incertidumbre es responsabilidad exclusiva de la empresa. Fue a su expreso pedido que se incluyó una cláusula de extinción del convenio al llegar a su vencimiento. De haberse optado por la ultractividad (la prórroga automática del convenio anterior), el escenario actual en la Terminal sería completamente diferente", dijo el sindicato en referencia a las negociaciones por convenio colectivo.

Por su parte, Katoen Natie también respondió a la resolución del sindicato y denunció en un comunicado que los trabajadores plantearon como condición para continuar con las negociaciones, el cobro de $ 50.000 líquidos y 25 jornales asegurados para cada trabajador mientras se desarrolle el diálogo con el MTSS.

"El otorgamiento previo de beneficios económicos de esa magnitud resulta incompatible con un proceso de negociación colectiva de buena fe y constituye un planteo económicamente inviable e improcedente", dijo en un comunicado y agregó que debido a que el sindicato rechazó la propuesta del MTSS es que TCP tendrá paro de actividades parciales durante la semana.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

El sindicato había realizado un paro de 48 horas la semana pasada en reclamo de los jornales asegurados. El principal reclamo del gremio estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes.

En el comunicado, los trabajadores se refirieron al tema y dijeron que para acceder a esos 13 jornales, "el trabajador debe estar a total disponibilidad de la empresa durante todo el mes, pendiente del teléfono para saber si trabaja y en qué horario" y que las convocatorias de la empresa "pueden ser tanto de mañana, tarde o noche, imposibilitando cualquier planificación de la vida familiar".

En ese sentido, señalaron que a eso se le "suma un sistema de descansos impredecible", dado que según explicaron el derecho al descanso se otorga tras trabajar seis días de corrido, "lo que hace imposible saber con antelación qué día de la semana se podrá compartir con la familia. Esta es la cruda realidad laboral que ofrece TCP", agregaron.

Protesta del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Sin embargo, Katoen Natie compartió en su cuenta de X más información sobre los jornales asegurados e indicó que de un total de 554 trabajadores: 23 personas acceden a 13 jornales asegurados, otras 45 tienen 15 jornales, 64 trabajadores acceden a 18, 197 llegan a 20 jornales, 69 personas a 26, mientras que 156 trabajadores gozan de un sueldo mensual.

El sindicato también se refirió a la concesión de Katoen Natie hasta el 2081 y "lamentó la situación que atraviesa" el puerto de Montevideo. "Año tras año, asistimos a balances económicos con ganancias multimillonarias (alcanzando los US$ 67 millones en 2025). Ante esto, cabe preguntarse: ¿Qué beneficio real le queda al Uruguay? Sería sumamente saludable que esa respuesta también fuera de conocimiento público", cuestionaron los trabajadores en el comunicado.