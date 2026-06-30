Pago de prestaciones de BPS en julio 2026: el recordatorio del organismo a jubilados y pensionistas

El Banco de Previsión Social (BPS) les comunicó a los jubilados y pensionistas cuáles serán las fechas de pago de las prestaciones de julio de 2026, recordando además los métodos de pago para percibir los beneficios correspondientes a junio.

Para quienes perciben pasividades, la entidad estatal comunicó a través de su página web que las jubilaciones y pensiones se pueden cobrar a partir del jueves 2 de julio en el edificio sede de BPS en Montevideo, y también en cualquiera de los locales de redes habilitadas para el pago de prestaciones en todo el país.

En esa misma fecha podrán cobrar todos los pasivos que reciben el dinero directamente a su cuenta de banco o un instrumento de dinero electrónico (Iedes), como Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el viernes 3 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026, tanto en Montevideo como el interior. Quienes cobran en el interior del país deberán hacerlo en locales de pago descentralizado de su localidad, recuerda BPS. Las personas en el interior que cobran a través de giras de pago podrán recibir su prestación entre el viernes 3 de julio y el miércoles 8 del mismo mes.

BPS tiene habilitada una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá. También se puede consultar el calendario de cobros en la web de BPS.

Mujer mayor frente la sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal

Qué jubilaciones aumentan a partir del 1º de julio

En el mes de junio, la presidenta de BPS, Jimena Pardo, confirmó que el organismo aplicará un aumento de 1 % en las jubilaciones y pensiones mínimas a partir del 1º de julio de 2026. Este ajuste incluirá solamente a los beneficiarios que cobren su pasividad como único ingreso.

La jerarca explicó que, sumado a ese aumento, a unos 115.000 jubilados y pensionistas que también incluyen a la Caja Militar y Caja Policial, que perciban la jubilación mínima como único ingreso, se les laudó por decreto un aumento adicional.

"El año pasado se cobró un 2 % a partir del 1º de julio y este año se adiciona un 1 % más", informó Pardo, agregando que el incremento en las jubilaciones no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro.

Pago de prestación en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

Los pasivos que percibirán el aumento lo comenzarán a notar en sus prestaciones a partir de agosto, cuando se cobren las prestaciones correspondientes al mes de julio.