¿Cuándo cobro la jubilación en julio de 2026? BPS confirmó el calendario de pagos de las pasividades

El Banco de Previsión Social (BPS) informó en qué fechas se realizarán los pagos de pasividades en julio de 2026, correspondientes al mes de junio, por lo que los beneficiarios ya podrán saber cuándo cobrar su jubilación o pensión.

Estas fechas fueron aprobadas en noviembre de 2025, en la resolución de directorio que dijó el calendario de pasividades y activos 2026.

¿Cuándo se cobra la jubilación?

Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el jueves 2 de julio y el miércoles 22 de julio, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para julio a través de este enlace. De todas maneras, BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el jueves 2 de julio.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el viernes 3 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Pago de pasividades en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el viernes 3 de julio hasta el miércoles 8 de julio. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el jueves 2 de julio.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el viernes 3 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026.

Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".