¿Cuándo cobro el medio aguinaldo? Fechas confirmadas por el gobierno y cómo se calcula

El medio aguinaldo correspondiente al mes de junio 2026 es el pago de la primera mitad del monto que deben recibir los trabajadores de los sectores público y privado. Oficialmente, se le llama "sueldo anual complementario".

El pago del aguinaldo percibido por los funcionarios fue instaurado por la ley N° 12.840 del 22 de diciembre de 1960. Esa legislación mencionada de 1960 fijaba al aguinaldo como un solo pago al año, pero mediante la ley N° 14.525 del 27 de mayo de 1976 el pago del aguinaldo pasó a realizarse en dos etapas: una en junio y otra en diciembre.

¿Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio 2026?

El pago del aguinaldo para los trabajadores públicos se realizará a partir del jueves 18 de junio de 2026, confirmó el artículo 1 del decreto N° 122/026.

"Dispónese que los funcionarios públicos de los incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional, percibirán a partir del 18 de junio de 2026, una suma equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026", indica ese artículo.

En tanto, el artículo 2 extiende lo dispuesto en el decreto "al resto del personal de los incisos citados en el artículo anterior, cuyos vínculos contractuales autoricen el pago del sueldo anual complementario".

El primer pago del sueldo anual complementario para el sector privado se deberá realizar antes de finalizar el mes, por lo que el último día para hacerlo es el martes 30 de junio de 2026, indicó el decreto N° 113/026, que también confirma que la segunda mitad del aguinaldo de 2026 para estos trabajadores se deberá abonar antes del 20 de diciembre de 2026.

Pago del aguinaldo en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho otorgado a todos los trabajadores en Uruguay por ley, y se paga en dos etapas. Para saber con antelación cuál será el monto o para corroborar posteriormente que el pago recibido haya sido el correcto, cualquier trabajador puede realizar el cálculo del aguinaldo.

Para calcular el aguinaldo a percibir en cada etapa, se deben sumar todas las remuneraciones pagas percibidas en cada período y dividir el total entre 12, según explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su página web.

Cabe recordar que el aguinaldo no toma en cuenta los beneficios en especies, como los ticket alimentación, y también conlleva los descuentos que tiene el salario habitual, como los de aportes jubilatorios y Fonasa.

Persona usando una calculadora para sus finanzas personales. Foto: Estefanía Leal

En el caso de los trabajadores que estuvieron en seguro de paro o tuvieron licencia por maternidad o paternidad, el monto no incluirá en el cálculo a ese período, puesto que la empresa no emitió pagos al empleado.

Para el medio aguinaldo de junio 2026, se toman en cuenta las remuneraciones percibidas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Para el medio aguinaldo de diciembre, se tomarán las percibidas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre del año en curso.