Gobierno confirmó cuándo se pagará el medio aguinaldo de junio 2026 para funcionarios públicos y privados

El Poder Ejecutivo dio a conocer a través de un decreto publicado este lunes 8 de junio de 2026 la fecha en la que cobrarán el medio aguinaldo de junio 2026 los trabajadores del sector público, complementando un decreto previo que detallaba cuándo deben cobrar las personas que se desempeñan en la actividad privada.

La fecha de pago del sueldo anual complementario para los funcionarios públicos se confirmaron a través del decreto N° 122/026, mientras que la determinación del aguinaldo para la actividad privada se promulgó a través del decreto N° 113/026, publicado el pasado viernes 5 de junio de 2026.

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio 2026 en el sector público

El pago del aguinaldo para los trabajadores públicos se realizará a partir del jueves 18 de junio de 2026, confirmó el artículo 1 del decreto N° 122/026.

"Dispónese que los funcionarios públicos de los incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional, percibirán a partir del 18 de junio de 2026, una suma equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío percibidas por cualquier concepto, en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026", indica ese artículo.

En tanto, el artículo 2 extiende lo dispuesto en el decreto "al resto del personal de los incisos citados en el artículo anterior, cuyos vínculos contractuales autoricen el pago del sueldo anual complementario".

El Poder Ejecutivo decretó cuándo se paga el primer medio aguinaldo de 2026. Gerardo Perez/Archivo El Pais

Cuándo cobra el medio aguinaldo de junio el sector privado

El primer pago del sueldo anual complementario para el sector privado se deberá realizar antes de finalizar el mes, por lo que el último día para hacerlo es el martes 30 de junio de 2026, indicó el decreto N° 113/026, que también confirma que la segunda mitad del aguinaldo de 2026 para estos trabajadores se deberá abonar antes del 20 de diciembre de 2026.

Para el medio aguinaldo de junio 2026, se toman en cuenta las remuneraciones percibidas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Para el medio aguinaldo de diciembre, se tomarán las percibidas desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre del año en curso.

El cobro del aguinaldo es un beneficio que se otorga en Uruguay a trabajadores privados y públicos. El pago de junio de 2026 equivale a la doceava parte del total de remuneraciones en el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Foto: archivo/El País.

El aguinaldo es un derecho otorgado a todos los trabajadores en Uruguay por ley, y se paga en dos etapas: la primera es en junio y la segunda se cobra en diciembre, según el decreto ley N° 14.525, que en 1976 modificó la partida económica establecida en 1960 a través de la ley N° 12.840.