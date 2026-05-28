Bonificación de UTE con la que se puede ahorrar 40 % en la factura: quiénes están incluidos

La Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB) es una de las alternativas que ofrece UTE para que las personas ahorren en su factura eléctrica. Es un plan establecido el año pasado que pasó a incluir a aproximadamente 40.000 hogares en todo el país que previamente no estaban comprendidos.

Bajo la Bonificación TCB, los usuarios beneficiados pueden acceder a un descuento de hasta el 40 % en su tarifa eléctrica, dependiendo del tipo de cargo seleccionado.

Descuentos ofrecidos bajo la Bonificación TCB de UTE

Con este beneficio, el descuento de 40 % se aplica sobre el cargo por energía en los primeros 150 kWh de energía eléctrica consumidos, mientras que el resto de la energía se factura al precio normal.

Consumo de energía eléctrica en un hogar. Foto: Freepik.

En tanto, bajo el cargo fijo y el cargo por potencia contratada, la bonificación del 40 % rige siempre, sin importar del consumo realizado por el usuario, según la página web de UTE.

Los cargos por consumo de energía ajustados a valores de 2026 fueron aprobados a principios de este año bajo el decreto N° 339/025.

¿A qué beneficiarios incluye el descuento de UTE?

UTE indica que la bonificación está disponible para las siguientes personas:



Personas jubiladas que reciben la “Prima por Edad” otorgada por el Banco de Previsión Social ( BPS ).

otorgada por el Banco de Previsión Social ( ). Hogares de origen de beneficiarios de becas del Fondo de Solidaridad.

Las personas incluidas en estos grupos no tendrán que hacer ningún trámite ante UTE. Quienes cumplan con los requisitos recibirán la bonificación de manera automática, señala la empresa estatal.

Oficinas de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Requisitos para acceder a la bonificación

Además de pertenecer a los dos grupos beneficiados por este programa, para acceder al descuento y permanecer en el mismo los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos: