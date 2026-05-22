Plan de UTE permite ahorrar en la factura de la luz durante fines de semana y feriados: a quiénes incluye

Hasta el final de este 2026, los clientes de UTE tendrán disponible el Plan Más Aire, un programa diseñado para el sector residencial que permite ahorrar en luz optimizando el consumo del aire acondicionado de los hogares para una climatización más eficiente.

Para poner este plan en marcha, la empresa estatal puso a disposición 3.000 enchufes inteligentes para ciertos clientes que podrán instalarlos en sus hogares. A través de ese proceso, se puede acceder a un costo reducido durante fines de semana y feriados.

¿Quiénes pueden acceder al plan de UTE que permite ahorrar en consumo de aire acondicionado?

Los clientes elegibles para este plan especial de UTE son los que tengan unidades de aire acondicionado en sus casas y hayan contratado la Tarifa Residencial Simple. Esto se puede consultar en la factura de UTE, bajo la sección "Tarifa Aplicada".

Beneficios del Plan Más Aire de UTE

Según UTE, durante un año, desde la adhesión al beneficio, al cliente se le cobrará el precio rebajado de $ 5,82/kWh (IVA incluido) para el consumo del aire acondicionado. La compañía asegura que esto representa un ahorro del 45 %, comparado con el segundo escalón de la Tarifa Residencial Simple.

El descuento se aplica durante fines de semana, desde las 22:00 horas del viernes hasta las 10:00 horas del lunes, y todo el día en feriados. El precio especial incluye solamente la energía que consuman los aires acondicionados conectados a los enchufes inteligentes. Si UTE detecta el uso de otro tipo de equipos con los enchufes inteligentes, el cliente está sujeto a perder el plan.

Unidad de aire acondicionado en un hogar. Foto: Canva

Este método de climatización del hogar es más económico que otras alternativas, añade la entidad pública.

Cómo acceder a este plan

Los clientes interesados deben dirigirse a una tienda de UTE para adquirir un enchufe inteligente para cada aire que se quiera integrar al plan. Ese enchufe se debe colocar en el enchufe del aire acondicionado y el tomacorriente. La empresa además detalla que el hogar debe contar con servicio fijo de internet con wifi y solo pueden integrarse los aires inferiores a 18.000 BTU.

El precio de cada enchufe es de $ 1.200 (IVA incluido) que se financia sin recargo en las próximas 12 cuotas de UTE ($ 100 cada cuota).

Oficinas de UTE. Foto: Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)

Para adherirse, los clientes deben actualizar su aplicación UTE clientes y ver si en la pantalla inicial aparece el botón "Plan Más Aire". Presionando ese botón, se podrá completar la inscripción.

Para ver cómo se puede instalar el enchufe inteligente, se pueden seguir los pasos indicados en la página web de UTE. También hay más información disponible en este enlace.