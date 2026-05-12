"Eficiente y sostenible": el modo de calefacción que se recomienda para edificios en 2026

La bomba de calor es una opción “eficiente y sostenible” para la climatización de edificios, ya que utiliza la energía térmica del aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente.

Según informa la web oficial de UTE, este equipo eléctrico destaca por su capacidad de generar mayor cantidad de calor que la electricidad que consume, permitiendo a los usuarios una transición hacia modelos de calefacción central mucho más limpios, seguros y modernos que los sistemas tradicionales de combustión.

El funcionamiento de la bomba de calor

El mecanismo operativo de este equipo es similar al de un aire acondicionado convencional, pero con una versatilidad superior. En lugar de limitarse a enfriar o calentar el aire circulante, la tecnología transfiere el calor para aumentar la temperatura del agua de forma directa.

En el modo de invierno, el dispositivo absorbe el calor del ambiente externo a través de un fluido refrigerante y lo inyecta en la habitación; en verano, el proceso se invierte para extraer el calor del interior y reducir la temperatura del ambiente de manera eficiente.

Bomba de calor. Foto: Freepik.

Para el suministro de agua sanitaria, el proceso aprovecha un intercambiador que eleva los grados del líquido de forma constante. La gran ventaja reside en que, gracias a su diseño técnico, el sistema puede producir más energía de la que requiere para funcionar. Esta característica convierte a la bomba de calor en un pilar fundamental para quienes buscan reducir su huella de carbono sin resignar confort térmico en sus viviendas o lugares de trabajo.

Eficiencia energética para sustituir calderas a combustión

Dadas sus prestaciones, estos equipos son el reemplazo ideal para las antiguas calderas que dependen de combustibles fósiles o biomasa. Al eliminar la combustión in situ, se mejora la seguridad del hogar y se garantiza un desarrollo sostenible a largo plazo. La integración de un sistema de climatización basado en aerotermia permite una gestión inteligente del consumo eléctrico, adaptándose a las necesidades de eficiencia energética.