Cuándo empieza a subir la temperatura en Uruguay tras los días de frío extremo y marcas bajo cero

Se espera un ligero ascenso en la temperatura para esta semana, con lluvias en el noreste del territorio nacional para este jueves y viernes, según coinciden meteorólogos independientes y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

En diálogo con El País, el meteorólogo José Serra dijo que los fuertes fríos de las últimas horas se deben a "una masa aire de frío polar con trayectoria continental que afecta al territorio nacional y a la región". El especialista detalló que esta situación se mantendrá hasta el próximo miércoles 17, con temperaturas más moderadas.

"Es una gran nube que cubre el país, y comienza a desplazarse hacia el noreste, por lo que los lugares más afectados por las bajas temperaturas serán Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, parte de Rocha, parte de Lavalleja y norte de Florida", detalló, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y mínimas de -2°C, dando lugar a heladas.

"El miércoles la nubosidad será variable y estará parcialmente soleado", explicó Serra, pero adelantó que habrá un incremento de la nubosidad hacia la noche de ese día. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 5°C.

Serra pronostica para el jueves un avance de un nuevo frente frío que provocará cielos cubiertos y precipitaciones, con temperaturas máximas de 15°C.

Esta tendencia continuará hasta el domingo con mínimas de 8°C.

El pronóstico para la segunda quincena de junio

De acuerdo al pronóstico de Serra, para las últimas dos semanas de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C. y mínimas de entre 5°C. y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".

Pronostican lluvias para el jueves y viernes

Por su parte, el meterólogo Mario Bidegain, publicó este lunes en su cuenta de X su pronóstico del tiempo para esta semana. Para el experto, se espera un "ligero ascenso" de las temperaturas máximas. Además, pronostica lluvias para entre el jueves y el viernes.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN15 a VIE19 junio. Se espera ligero ascenso temp. máximas 14°, 12°, 15° y 13°C de MAR16 a VIE19. Se esperan lluvias entre JUE y VIE (10/15 mm). pic.twitter.com/movCRpPXQk — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 15, 2026

Persona caminando bajo la lluvia Foto: EFE/ Miguel Sierra

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Inumet pronostica para Montevideo y el área metropolitana una máxima de 16°C y una mínima de 3°C para mañana martes 16, con el cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada.

El miércoles 17 se espera una máxima de 14°C y una mínima de 7°C. A partir de ese día, Inumet adelanta un cielo nuboso con presencia de neblinas.

Para el resto de la semana, Inumet pronostica mínimas que van a partir de los 6°C y máximas que alcanzan los 15°C. En relación a las lluvias, la posibilidad de precipitaciones para el jueves 18 y viernes 19 son bajas. En tanto, para el sábado 20 y el domingo 21 no se esperan lluvias.