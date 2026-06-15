Cuándo empieza a subir la temperatura en Uruguay tras los días de frío extremo y marcas bajo cero
El reporte meteorológico anticipa registros diurnos de hasta 15°C y 16°C en varias regiones, aunque el avance de un frente frío provocará inestabilidad hacia el jueves.
Se espera un ligero ascenso en la temperatura para esta semana, con lluvias en el noreste del territorio nacional para este jueves y viernes, según coinciden meteorólogos independientes y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)
En diálogo con El País, el meteorólogo José Serra dijo que los fuertes fríos de las últimas horas se deben a "una masa aire de frío polar con trayectoria continental que afecta al territorio nacional y a la región". El especialista detalló que esta situación se mantendrá hasta el próximo miércoles 17, con temperaturas más moderadas.
"Es una gran nube que cubre el país, y comienza a desplazarse hacia el noreste, por lo que los lugares más afectados por las bajas temperaturas serán Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, parte de Rocha, parte de Lavalleja y norte de Florida", detalló, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y mínimas de -2°C, dando lugar a heladas.
"El miércoles la nubosidad será variable y estará parcialmente soleado", explicó Serra, pero adelantó que habrá un incremento de la nubosidad hacia la noche de ese día. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 5°C.
Serra pronostica para el jueves un avance de un nuevo frente frío que provocará cielos cubiertos y precipitaciones, con temperaturas máximas de 15°C.
Esta tendencia continuará hasta el domingo con mínimas de 8°C.
El pronóstico para la segunda quincena de junio
De acuerdo al pronóstico de Serra, para las últimas dos semanas de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C. y mínimas de entre 5°C. y 6°C.
"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".
Pronostican lluvias para el jueves y viernes
Por su parte, el meterólogo Mario Bidegain, publicó este lunes en su cuenta de X su pronóstico del tiempo para esta semana. Para el experto, se espera un "ligero ascenso" de las temperaturas máximas. Además, pronostica lluvias para entre el jueves y el viernes.
#PronósticoDelTiempo para #Montevideo, según @meteoblue, de LUN15 a VIE19 junio. Se espera ligero ascenso temp. máximas 14°, 12°, 15° y 13°C de MAR16 a VIE19. Se esperan lluvias entre JUE y VIE (10/15 mm). pic.twitter.com/movCRpPXQk— Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 15, 2026
El pronóstico de Inumet para los próximos días
Inumet pronostica para Montevideo y el área metropolitana una máxima de 16°C y una mínima de 3°C para mañana martes 16, con el cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada.
El miércoles 17 se espera una máxima de 14°C y una mínima de 7°C. A partir de ese día, Inumet adelanta un cielo nuboso con presencia de neblinas.
Para el resto de la semana, Inumet pronostica mínimas que van a partir de los 6°C y máximas que alcanzan los 15°C. En relación a las lluvias, la posibilidad de precipitaciones para el jueves 18 y viernes 19 son bajas. En tanto, para el sábado 20 y el domingo 21 no se esperan lluvias.
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