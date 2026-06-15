Imágenes de la primera gran helada del año en Uruguay: autos congelados y escarcha en el campo

Uruguay amaneció con la primera gran helada del año. Tal y como habían adelantado el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes, este domingo ingresó una "masa de aire seca con escasa nubosidad" que disipó la niebla pero redujo aún más las temperaturas.

Según el registro de Inumet, las temperaturas mínimas alcanzarán -5°C en Rocha, -4°C en el centro del país y -1°C en Montevideo y el área metropolitana.

Este lunes a primera hora los autos amanecieron congelados y los campos blancos por la escarcha, tal y como registraron usuarios de las redes en Florida, Flores, Lavalleja y Canelones.

Primera gran helada del 2026 Fotos: X/ @JCharino y @mario_983

Helada pero linda mañana en Villa del Rosario, Lavalleja. pic.twitter.com/S86MPqStl5 — Mario (@mario_983) June 15, 2026

Buen día, hoy si blanquea la helada pic.twitter.com/AdO2hmIee1 — Juan Vicente Chiarino (@JChiarino) June 15, 2026

"El invierno meteorológico está encaminado y este domingo —21 de junio— se produce el solsticio de invierno", detalló en su cuenta de X el canal Nimbus Meteorología.

Así empieza la tercera semana de junio:



- corriente en chorro cruzando por el norte;

- bancos de niebla y neblinas en sectores del sur y centro;

- baja de altura (núcleo frío) en proceso de segregación;

- sistema frontal aportando chubascos y vientos a la zona austral.



☝️ El… pic.twitter.com/WLIU7TKUdc — Nimbus Meteorología (@nimbusmeteorol) June 15, 2026

Cómo estará el tiempo en los próximos días, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 15 de junio de 2026 tendrá una mínima nacional de -5°C y una máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos nubosos, neblinas y heladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima -1°C y máxima 13°C.

La tendencia general de los próximos días, según Inumet, muestra la continuidad de un ambiente frío, con heladas, neblinas y bancos de niebla, y un aumento gradual de la nubosidad hacia condiciones más cubiertas.