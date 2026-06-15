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El País Información Sociedad

Imágenes de la primera gran helada del año en Uruguay: autos congelados y escarcha en el campo

De acuerdo a los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, las temperaturas mínimas alcanzaron los 5 grados bajo cero en algunas zonas del país.

El País
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15/06/2026, 09:26
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Techo de auto congelado a primera hora de este lunes 15 de junio en Ciudad de la Costa
Techo de auto congelado a primera hora de este lunes 15 de junio en Ciudad de la Costa
Foto: El País

Uruguay amaneció con la primera gran helada del año. Tal y como habían adelantado el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes, este domingo ingresó una "masa de aire seca con escasa nubosidad" que disipó la niebla pero redujo aún más las temperaturas.

Según el registro de Inumet, las temperaturas mínimas alcanzarán -5°C en Rocha, -4°C en el centro del país y -1°C en Montevideo y el área metropolitana.

Este lunes a primera hora los autos amanecieron congelados y los campos blancos por la escarcha, tal y como registraron usuarios de las redes en Florida, Flores, Lavalleja y Canelones.

Primera gran helada del 2026
Primera gran helada del 2026
Fotos: X/ @JCharino y @mario_983

"El invierno meteorológico está encaminado y este domingo —21 de junio— se produce el solsticio de invierno", detalló en su cuenta de X el canal Nimbus Meteorología.

Cómo estará el tiempo en los próximos días, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 15 de junio de 2026 tendrá una mínima nacional de -5°C y una máxima de 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos nubosos, neblinas y heladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de mínima -1°C y máxima 13°C.

La tendencia general de los próximos días, según Inumet, muestra la continuidad de un ambiente frío, con heladas, neblinas y bancos de niebla, y un aumento gradual de la nubosidad hacia condiciones más cubiertas.

El tiempo de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este lunes 15 de junio y los próximos días

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