El pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 15 de junio de 2026 el país tendrá una jornada fría, con heladas en varias zonas y presencia de nieblas o neblinas en distintos puntos. A escala nacional, el rango térmico previsto irá de -3°C a 13°C.

En el noroeste, la mañana estará entre cielo claro y algo nuboso, con pasajes de nubosidad, heladas, nieblas y neblinas; el viento soplará del sureste a 10-20 km/h y luego quedará variable de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará claro a algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, y el viento rotará de variable 0-10 km/h al noroeste 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 13°C.

Para el noreste, durante la mañana predominará el cielo claro y algo nuboso, acompañado por heladas, nieblas y neblinas, con viento del sector sur a 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche se mantendrá claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento pasará de variable 0-10 km/h al noroeste 10-20 km/h. Las temperaturas irán de -1°C a 13°C.

En el suroeste, el comienzo del día presentará cielo claro y algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y heladas, con viento variable de 0-10 km/h que luego afirmará del noroeste a 10-20 km/h. Para la tarde/noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con viento del noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de -1°C a 13°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con neblinas, bancos de niebla y heladas, mientras el viento soplará del oeste a 10-20 km/h con períodos variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche seguirá claro y algo nuboso, con viento del noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de -2°C a 13°C.

Cielo nublado sobre el barrio Punta Carretas en la ciudad de Montevideo, estado del tiempo, clima, nubes, ND 20260312, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Este y Área Metropolitana

En el este, el pronóstico marca una mañana clara y algo nubosa, con neblinas, bancos de niebla y heladas; el viento será del oeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo continuará claro y algo nuboso, con neblinas, viento del oeste al noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de -3°C a 12°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso, y viento del oeste y noroeste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche persistirá el cielo claro y algo nuboso, con viento del noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y heladas, acompañada por viento del oeste al noroeste a 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche el cielo seguirá claro y algo nuboso, con viento del noroeste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.