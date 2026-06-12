Peajes en Uruguay: retendrán vehículos con deudas desde $ 150.000 y no levantarán barreras

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto con la Corporación Vial del Uruguay (CVU) resolvieron esta semana endurecer las medidas de control y no levantar las barreras de peajes a todos aquellos vehículos que registren deudas acumuladas por $ 150.000 o más. La medida busca frenar la morosidad crónica en las rutas nacionales. Quienes alcancen esa cifra, serán retenidos en los puestos de control y obligados a abonar el pase en la oficina comercial para continuar camino.

La gerenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo -de la cual depende la CVU-, Victoria Rodríguez, dijo en entrevista con Informativo Uruguay que esa franja pasó de quienes deben $ 250.000 de peaje a $ 150.000 para "abarcar a más deudores".

La iniciaiva profundiza una estrategia de fiscalización que venía aplicándose de forma escalonada en todo el territorio nacional. Hasta el momento, las autoridades de la cartera activaban el bloqueo informático de las barreras cuando los montos impagos se ubicaban entre $ 200.000 y $ 250.000. Sin embargo, ante la persistencia de las infracciones, se decidió bajar el piso del mínimo imponible exigido para habilitar la detención obligatoria de los vehículos deudores en la ruta.

Los controles viales más estrictos apuntan fundamentalmente al sector corporativo y del transporte pesado, donde se concentran los mayores niveles de morosidad. Las autoridades aclararon que la mayor parte de los conductores particulares que utilizan la modalidad de telepeaje, presentan deudas menores porque generalmente son ocasionadas por el rechazo transitorio de sus tarjetas de crédito o fallas en las cuentas asociadas al servicio.

Rodríguez aseguró que gran parte de las deudas se generan a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y que si bien han solicitado que el Congreso de Intendentes una el cobro de patentes con las multas y peajes, "no lo han conseguido", a pesar que solo el 20% de los conductores abona a través del organismo.

Consultado por este tema, el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre de Uruguay (ITPC), Ignacio Asumendi, dijo a El País que "están al tanto de la situación" y que le resulta "lógico" que se los coloque como los más morosos dado que su sector posee "los peajes más caros" y la situación laboral "no es la mejor".

Camiones. Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

"Un chofer de camión debe abonar entre $ 400 y $ 450 por cada pasada que realiza en el peaje", declaró.

Asumendi explicó además que existen más de 6.000 empresas de transporte de carga profesional en todo el país y realizar la trazabilidad de cada una de ellas "es difícil". Sin embargo, mencionó que hace dos meses la intergremial mantuvo reuniones con Rodríguez y la ministra Lucía Etcheverry para encontrar soluciones que permitan a los conductores profesionales regularizar sus incumplimientos.

Hasta el momento, los planes de refinanciación a los cuales pueden acceder las empresas permiten el pago de la deuda hasta en 30 cuotas.

"Para poder afrontar realmente los adeudos, las empresas deben pelear con: el costo de las patentes, que son las más altas de la región pese al cambio que se hizo en 2013 con la creación del Sucive; con la cadena de pagos que estuvo muy tirante; y a su vez, con los costos propios de la labor: sueldos, combustible y los propios peajes", enfatizó.