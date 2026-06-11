Tránsito en la rambla portuaria se normaliza tras movilización de camioneros en Montevideo

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó este jueves que se normalizó el tránsito en la zona de la rambla portuaria de Montevideo. Más temprano hubo desvíos debido a afectaciones en el tránsito por una movilización de camioneros.

Caminera reportó que a partir de las 20:00 horas se dejó de realizar el desvío de ingreso a Montevideo por rutas 5 y Millán. La marcha se dio en el marco de una movilización de varios días en protesta por el aumento del precio de los combustibles y en rechazo a la guía de carga que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se propone implementar a través de una aplicación para teléfonos celulares.

Voceros de camioneros autoconvocados se reunieron con senadores en el Palacio Legislativo y manifestaron que aguardan diálogo con el Poder Ejecutivo. "Estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo", dijo uno de los representantes. Reclaman contra la guía de carga. "No a la guía o vamos a seguir parados", remarcó Tulio Rodríguez en declaraciones a Subrayado (Canal 10).

Caos en el tránsito por movilización de camioneros en rambla portuaria de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva se hizo presente en el lugar y cuestionó la implementación de la guía, además del operativo policial. "El despliegue policial para detener una protesta es innecesario. Son laburantes igual que la policía. No desmantelen los barrios por miedo a una protesta pacífica y justa", señaló en su cuenta de la red social X.

El despliegue policial para detener una protesta es innecesario.

Son laburantes igual que la policía.

No desmantelen los barrios por miedo a una protesta pacífica y justa — Sebastian Da Silva (@camboue) June 11, 2026

Revolución en sector de carga

El sector de transporte de carga se encuentra “revolucionado” por la implementación de la Guía Electrónica de Carga –conocida como el “Gran Hermano” del sector–. Por ello, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, mantuvo reuniones con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) y con un grupo de transportistas autoconvocados que realizaron movilizaciones en varios puntos del país (lo que resultó en cortes de rutas e interrupciones en la circulación en los accesos al puerto de Montevideo). El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la ITPC compartirán eventuales encuentros para identificar medidas de apoyo e incentivos a la utilización gradual de la guía.

Caos en el tránsito por movilización de camioneros en rambla portuaria de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La guía es un sistema informático que deberán contener los camiones de carga que circulen por las rutas nacionales. El contenido de la información que solicita la guía, y por lo cual se la denomina “Gran Hermano” del transporte, incluye datos de la empresa de transporte, dador de carga, chofer, equipo empleado para el traslado, origen, destino, y rubro.

Luego del encuentro con la ITPC –gremial que reúne cámaras empresariales que conforman el sector–, el MTOP aseguró que, “llegado a los acuerdos sobre su diseño e implementación (de la guía), se definirá su puesta en vigencia en forma progresiva y previa instancia de valoración de acuerdo a las diferentes escalas de las empresas del sector”.