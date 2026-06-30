Conferencia de Marcelo Bielsa en vivo: habla el entrenador tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa, el entrenador que dirigió a la selección de Uruguay en el Mundial 2026, brinda una conferencia de prensa en el Estadio Centenario (18:00 - Youtube de AUFtv) posterior a lo que fue la participación de la Celeste en la Copa del Mundo que estuvo lejos de las expectativas al quedar eliminada en fase de grupos.

Las palabras de Marcelo Bielsa:

"Quería hacer unos pequeños y breves comentarios, referido al tema de la actuación de Uruguay en el Mundial. Primero tengo la obligación de calificar la actuación del equipo dirigido por mí. Creo que como es una pregunta inevitable, siento que hemos decepcionado a los aficionados que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición nuestra fuera esa era dificil de imaginar y es una caída que nadie puede admitirla y soportarla", inició Marcelo Bielsa.

"Por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Respecto a mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sinteticamente la gestión que hice de los recursos con los que contaba por la calidad de jugadores con la que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo tanto yo, como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasara por revertir los resultados que obtuvimos", añadió.

"El apoyo que yo he recibido tiene que ver con la estructura que puso la AUF para mí tarea, que fue impecable y la relación con el público, al que le agradezco, lo sentí cercano y de apoyo previo al Mundial y sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto no haber contado con lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron", sentenció.