Jorge Bava dejará de ser el DT de Nacional, que inicia la búsqueda de su reemplazante a dos semanas del clásico

Jorge Bava dejará de ser el entrenador de Nacional este domingo. Las caídas ante Racing 2-0 en el Centenario y 2-1 frente a Boston River en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura, sumada a la seguidilla de resultados adversos que obtuvo desde su asunción, le terminaron costando el cargo.

Pese a sus declaraciones de este sábado por la noche, en las que el entrenador afirmó tener fuerza para seguir, y la reunión de directivos prevista las 15 horas, para a plantear posibles reemplazantes, se decidió, a dos semanas del clásico, que no continué en su cargo, según informó Punto Penal y confirmó Ovación a través de fuentes tricolores.

En su pasaje por el Bolso dirigió un total de 25 partidos oficiales en los que obtuvo 11 victorias, 11 derrotas y tres empates. Asumió en la octava fecha del Torneo Apertura con goleada 3-0 incluida ante Cerro Largo, y terminará saliendo del cargo en el arranque del último torneo corto del año.

Jorge Bava, entrenador de Nacional, tras la derrota 2-0 ante Racing. Foto: Leonardo Mainé.

En el medio dirigió la totalidad de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde no cumplió el objetivo de pasar a octavos de final, y cayó 4-2 en la serie de playoffs de Copa Sudamericana frente a Tigre.

Tras la salida de Jadson Viera, Bava llegó con la mira puesta en consolidar una idea de juego protagónica y hacer un buen papel a nivel internacional en un grupo que a priori había sido considerado muy accesible en la interna del Bolso. Sin embargo, nunca pudo repetir con asiduidad una oncena ni mostrar en cancha las virtudes futbolísticas que habían caracterizado a sus anteriores equipos.

En el plano estadístico el Bolso perdió más de lo que ganó y tiene 35 puntos de 72 posibles por la Liga AUF Uruguaya. Después de apartar del plantel a dos jugadores como Gonzalo Carneiro y Nicolás López, aún no ha podido encontrarle acompañamiento a Maxi Gómez, que tiene jerarquía y genera ocasiones por sí solo, pero precisa ayuda.

A este panorama se le suma la llegada tardía de algunas incorporaciones y la espera por una resolución de las negociaciones con Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré. Ha probado con laterales por fuera y con atacantes naturales, pero el Bolso no encuentra la fórmula y sabe que, después de enfrentar a Progreso, debe ir en busca de una victoria al clásico en condición de visita.

Ya con el mercado de pases de mitad de año en marcha, Bava solicitó incorporaciones y la gerencia deportiva acordó la llegada de siete futbolistas, incluyendo varios de trayectoria como Bruno Zuculini, Francisco Calvo y Alexis Martín Arias, pero la situación no cambió y esto le terminó costando el cargo al director técnico.

Según pudo saber Ovación, hasta las 11 de la mañana, nadie le había comunicado la decisión a Jorge Bava.

¿Qué pasa con Eguren?

Durante las últimas horas también se habló de la posible salida de Sebastián Eguren como mánager deportivo del club, aunque esto llevaría a una posible salida del vicepresidente Flavio Perchman, quien ya expresó que daría un paso al costado.

Las determinaciones se harán oficiales esta tarde tras la directiva. En las últimas horas algunos de los nombres que surgieron como posibles reemplazos son Gustavo Munúa, Álvaro Gutiérrez y Sebastián Abreu.