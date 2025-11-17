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Sofía Berardi.

Sofía Berardi

Periodista del suplemento Ovación

Sofía Berardi, licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo (UM) es periodista de Ovación, suplemento deportivo de El País, desde marzo de 2021. En octubre de 2023 pausó su vínculo por un año para mudarse a España y así graduarse como Máster en nuevos formatos en el MPXA de la Universidad de La Coruña. A su vez, trabajó tres meses en La Voz de Galicia, como periodista multiplataforma en La Voz de la Salud.

En El País también colabora con videos explicativos y podcasts —como la conducción y guion de Biografías Celestes—, siempre dispuesta a contar nuevas historias.

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