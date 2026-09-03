Los juveniles de Nacional que están a préstamo: cómo le ha ido a cada uno en su club y la "revancha" de un ex

"A veces no te abren la puerta en donde querés y tenés que salir del lugar que amás porque no te dan oportunidades. A mí me la dio Progreso”. Esa fue la reflexión que Nahuel “Magia” López (19) quiso dar tras anotar en la hora un gol valioso para la victoria 1-0 de Progreso ante Danubio. “Quiero dedicarle este triunfo a todos los juveniles del país, que a veces tienen que salir del lugar que aman porque le dan oportunidades en otros lados. Hay que luchar”, expresó el mediapunta en transmisión de AUFTV.

“A veces no te abren la puerta donde querés y tenés que salir del lugar que amás porque no te dan oportunidades. A mí me la dio Progreso. Hay que luchar y seguir”



Nahuel “Magia” López, a préstamo en el equipo gaucho desde Nacional, decía esto hoy en DSports para @auftv_oficial pic.twitter.com/PiExMFxr4H — Sofía Berardi (@sofiberardi) August 29, 2026

El lugar que ama es Nacional, que lo formó y donde no tuvo los minutos deseados. Por eso salió a préstamo y fue el mejor del elenco de La Teja el primer semestre, recordando al público que existe la gambeta en el fútbol uruguayo y siendo de los mejores extremos pese a jugar en el último de la tabla. Lleva 24 partidos, cinco goles y cuatro asistencias con el Gaucho.

Este es el caso de Nahuel, pero también el de otros siete cedidos que esperan un eventual regreso para demostrar, en un equipo que viene de una crisis deportiva y de identidad muy grande, su potencial. Lautaro Vázquez (Boston River), Nicolás Ramos (Cerro Largo), Exequiel Mereles (Central), Guillermo López (Deportivo Maldonado), Bruno Arady (Juventud), Renzo Sánchez (Wanderers), Facundo González (Racing) son algunos de los que dejaron el albo en busca de minutos. Y un octavo caso de Agustín Vera (Albion), que si bien fue formado en River Plate, llegó a Nacional este año y fue dado a préstamo.

Lautaro Vázquez

Lautaro Vazquez, de Boston River, en el partido ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Vázquez (20) apenas sumó 38’ en amistosos. Primero salió a préstamo a Cerro Largo, donde jugó 13 partidos y este año volvió a ser cedido. Se está destacando en Boston River (11 partidos, 629’), donde su polifuncionalidad es clave para Ignacio Ithurralde, que puede usar al lateral derecho como volante. Abarca varias zonas del campo, presiona, asiste y viene de darle la victoria 3-2 a Boston ante Albion con su primer gol en Primera. Es de los pocos que pueden jugar contra al tricolor pese al préstamo, de hecho, lo hizo muy bien en el Gran Parque Central. Podría ser un futuro relevo de Ancheta o Zuculini.

Nicolás Ramos

Nicolás Ramos calienta en el Estadio Centenario. Foto: Darwin Borrelli.

Ramos (21) es zaguero, cuando subió al primer equipo fue anunciado como “una promesa de la Cantera Inagotable. Tuvo minutos en un amistoso ante Colo Colo en 2024 y no participó en 2025. Disputó el Sudamericano Sub 20 con Uruguay y volvió a aparecer en el Bolso en un amistoso ante la selección de Soriano. Jugó 273’ con Nacional, repartidos en cuatro amistosos, anotando dos goles. Desde que llegó a Cerro Largo es un indiscutido y ya suma18 partidos y un gol.

Exequiel Mereles

Exequiel Mereles en un partido representando a Nacional. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Mereles (20) tuvo un mayor grado de consideración que el resto (28 partidos y cuatro goles en Primera) pero aún así el extremo izquierdo apenas tuvo rodaje esta temporada con el tricolor y se sumó en julio a Central Español con el que se anota 52’. Tiene contrato con el Bolso hasta diciembre de 2028.

Bruno Arady

Bruno Arady en un clásico de Tercera División entre Nacional y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Arady (19) es otro de los hábiles extremos formados en el club que optó por Juventud como vidriera hasta diciembre. Con el tricolor jugó 20 partidos y anotó dos goles (435’). En abril volvió a las canchas tras una grave lesión. Con el pedrense viene de menos a más y se distingue con su uno por uno.

Guillermo López

Guillermo López, jugando para Deportivo Maldonado ante Boston River por el Apertura 2026. Foto: Deportivo Maldonado

López (23), también extremo izquierdo que en este momento está desgarrado, se asentó en Deportivo Maldonado tras 298 minutos en el primer equipo del Bolso. Antes de llegar al equipo fernandino pasó por Rentistas (29 partidos, 6 goles) y Boston (29 partidos, 4 goles).

Renzo Sánchez

Renzo Sánchez festeja el primer gol de Juventud por Copa Libertadores, en Ecuador ante Universidad Católica. Foto: AFP

Sánchez (22) llegó al Bohemio en julio tras estar a préstamo en Juventud de Las Piedras (17 juegos, un gol), luego de apenas 186’ en la Primera de Nacional.

Facundo González

Facundo González, futbolista de las juveniles de Nacional que se irá cedido a River. Foto: @Nacional.

González (21), lateral derecho riverense, se unió a Racing hace un año y desde entonces ha tenido continuidad, siendo titular en 17 de 27 partidos (1.408’); Chambian lo utiliza como carrilero y con su potente físico se lo ve cómodo.

Agustín Vera

Agustín Vera en sus primeros minutos como jugador de Nacional ante Deportivo Maldonado. Foto: Estefanía Leal.

Vera (22) extremo izquierdo que puede ser volante o enganche, se formó en River y fue una de las incorporaciones de Nacional para 2026 aunque luego el club tomó la decisión de cederlo. Se sumó a Albion en condición de préstamo y se ganó la disputando 11 de los 15 partidos del Torneo Apertura, en los que anotó un gol y dio dos asistencias, para luego jugar cinco del Intermedio y tres en el Clausura.

Los que el club dejó ir y una "revancha a la vuelta de la esquina"

Hay varios casos de jugadores que ya no forman parte de Nacional pero se formaron allí y les está yendo muy bien, como por ejemplo Ramiro Brazionis (24) de Racing. El artiguense fue uno de los mejores zagueros del Apertura y se coronó campeón con la Escuelita. Nacional, donde apenas sumó 14 minutos con el primer equipo en un amistoso, posee aún el 50% de su ficha. Lleva 47 partidos en Racing y un gol, antes jugó 31 en Rentistas y 25 en Danubio.

Mateo Rivero (21) lo ha hecho muy bien en Boston River después de cuatro amistosos con Nacional. Zaguero de 1.91 lleva jugados 20 partidos de los 26 encuentros disputados por la Liga AUF. Suma 1.734 minutos en la temporada y un total de 44 desde su arribo en 2025.

Mateo Rivero en el partido entre Liverpool y Boston River por Copa AUF Uruguay. Foto: @bostonriver.

Otro de los casos destacados es el de Santiago Cartagena (24) en Deportivo Maldonado, que tiene la convicción de algún día poder tener su revancha en el Bolso.

“Tomé la decisión porque me di cuenta de que lo más importante para ser mejor era jugar todos los partidos de titular o ser el primer cambio. Nacional me había dicho que no podía porque el DT que estaba en ese momento tenía como prioridad a otro jugador, me lo dijeron de frente y yo tomé la decisión de salir. Llegué a Maldonado hace tres años, he mejorado y madurado", reflexionó Cartagena, que jugó 461' en Nacional, anotó un gol en el 5-1 ante Cerro en el Gran Parque Central y formó parte del plantel Campeón Uruguayo en 2020. Llegó a Séptima a los 12 años y realizó todas las formativas en el club del cual es hincha. Si bien al principio lo ponían como volante externo en la interna le vieron virtudes para colocarlo más por el centro.

Santiago Cartagena en el partido entre Progreso y Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad.

Por último, el mediocampista se refirió a un evento regreso: "Sé que la vuelta a Nacional se va a dar en algún momento pero primero mi cabeza tiene que estar en Deportivo. Cuando me fui dije que la revancha estaba a la vuelta de la esquina y creo que es así, que en algún momento se va a dar. Hay que meterle y seguir para adelante”.