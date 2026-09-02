Reunión de la Mutual tras incidentes con hinchas de Danubio: qué pasa con los partidos de hoy de Copa AUF Uruguay

El fútbol uruguayo vive horas de incertidumbre tras un nuevo hecho de violencia como el que se dio en la noche del martes en el cierre del partido que protagonizaron el Montevideo City Torque y Danubio en el Estadio Charrúa por la Copa AUF Uruguay.

Es por eso que en estos momentos está reunida la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con Matías Pérez, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol para evaluar la situación.

Lo cierto es que a esta hora se sabe que los partidos de esta tarde previstos para las 15:00 y las 17:00 horas, se van a jugar de manera normal y está en duda el que protagonizarán Atenas de San Carlos y Peñarol a las 20:00 en Maldonado ya que el gremio puede llegar a paralizar las actividades del fútbol uruguayo.

El lamentable episodio ocurrió cuando en el tiempo adicional del encuentro hinchas de la Franja invadieron el terreno de juego del Charrúa y empujaron tanto a Facundo Balatti, como a Sebastián Rodríguez. De hecho se puede observar desde un video que circula en redes filmado desde la tribuna de Danubio, cómo Balatti intenta evitar la confrontación, pero aún así es agredido.

La Policía tardó en accionar e incluso el que salió al cruce fue el arquero Kevin Martínez, quien intercambió golpes con un hincha hasta que fue separado por sus compañeros.

En la previa a recibir a Peñarol en Jardines del Hipódromo el próximo sábado, el ambiente se vuelve cada vez más espeso y los futbolistas no deben luchar solo contra los malos resultados y una tabla del descenso que aprieta, sino también con la presión de una hinchada que excedió un límite en la jornada del miércoles a la noche, ya con agresión sobre los jugadores.

Es por esto que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales está reunida por estas horas en su sede para evaluar la situación y los pasos a seguir ya que podría caber la posibilidad de un paro de las actividades en el fútbol profesional de Uruguay.

Al encuentro también asistió Matías Pérez, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien se reunió con Diego Scotti, presidente de la Mutual, Sergio Pérez, el vice, Maximiliano Russo, segundo vicepresidente, Mitchell Duarte, secretario del gremio y el abogado Martín Amorelli.

Lo cierto es que en esa reunión se determinó que los partidos de esta tarde de la Copa AUF Uruguay se jueguen con normalidad dada la cercanía de los horarios ya que hay dos encuentros a las 15:00 y uno a las 17:00.

La jornada comenzará a las 15:00 horas con dos juegos en Montevideo ya que en el Parque Palermo, Central Español será local ante Juventud de Las Piedras en el marco del Grupo D, mientras que en el Parque Maracaná por el Grupo C, Cerrito recibirá a Deportivo Maldonado en lo que será el estreno de ambos equipos en esta edición 2026.

De todas maneras, aún no se sabe si el juego entre Atenas de San Carlos y Peñarol, previsto para las 20:00 horas en el Campus Municipal de Maldonado, se disputará de manera normal ya que se están analizando muchos factores en esa reunión y cabe la posibilidad de que la Mutual entre en paro de actividades.