Lubetkin confirmó oficialmente al canciller argentino que Uruguay resolvió relocalizar la planta de HIF

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, transmitió este miércoles a su par de Argentina, Pablo Quirno, la decisión oficial del gobierno de Yamandú Orsi: de llegar a buen puerto las negociaciones que mantiene con la empresa HIF Global, la eventual planta de hidrógeno no se construirá en el lugar previsto originalmente. De esta forma, se busca responder al reclamo que han manifestado en los últimos meses los vecinos de la ciudad de Colón (Entre Ríos).

El mensaje sobre esta medida —a la que ya se había referido esta semana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez— se entregó al mediodía, durante la firma de un acuerdo entre ambos cancilleres para "ampliar la oferta de vuelos y destinos" en el transporte de pasajeros, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En dicho encuentro, Lubetkin le comunicó a Quirno que, "por indicación" del presidente Orsi, Uruguay resolvió la relocalización del proyecto, el cual había generado protestas públicas, acciones judiciales y otros reclamos en la vecina orilla. Ambos jerarcas mantienen una buena relación desde que el argentino asumió el cargo a fines de octubre del año pasado.

Este asunto fue el eje principal de dos reuniones celebradas en el Palacio Santos —en noviembre pasado y en abril de este 2026—, en las que participaron ambos cancilleres, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, los ministros Fernanda Cardona y Edgardo Ortuño, y otras autoridades argentinas.

Como informó El País, esto no significa que en Argentina cesen las acciones contra la iniciativa, más allá de que ya esté resuelto su traslado a "uno de los predios" de Ancap en Paysandú —como adelantaron Sánchez y otros representantes del Ejecutivo—, lejos del punto inicial y con ventajas operativas y normativas.

En el gobierno uruguayo desconocen cuántas acciones judiciales o de otro tipo continúan en curso en el país vecino para intentar detener la instalación del complejo mediante argumentos ambientales.

No obstante, en la Cancillería existe el convencimiento de que los reclamos irán perdiendo fuerza. Se espera que la denuncia penal de la fiscal Josefina Minatta quede sin objeto tras el cambio de ubicación, dado que perdería validez el argumento sobre la "afectación ecológica visual" que sufrirían los habitantes de Colón al ver la chimenea de la planta desde sus costas.