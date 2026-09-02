Intento de femicidio en Facultad de Medicina: agresor fue internado en clínica psiquiátrica y aún no declaró

El joven que fue detenido este martes tras atacar a una compañera de clase en el anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) está internado en la clínica psiquiátrica de su prestador de salud y todavía no puede brindar su declaración ante Fiscalía por el caso, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes fiscales.

El detenido apuñaló a una estudiante de Medicina, una joven de 19 años, que recibió heridas en el abdomen y en la cara. El ataque está siendo investigado como un intento de femicidio, según explicó durante la jornada del martes el director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, el comisario mayor Richard Gutiérrez.

En rueda de prensa, Gutiérrez dijo que "según testigos habrían visto una conducta bastante persecutoria de parte de este joven, y se cataloga como obsesiva por algunos testigos, de querer algún otro tipo de vínculo para con la joven, la cual siempre lo rechazó". La joven fue trasladada a un centro de salud tras el ataque y se encuentra fuera de peligro.

Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en rueda de prensa este jueves 13. Subrayado

Según confirmaron fuentes de la Facultad de Medicina a El País, la casa de estudios optó por suspender las clases durante la jornada de este miércoles. Por su parte, los estudiantes ya habían anunciado que convocarían a un paro por 24 horas por la jornada de hoy; también hay una movilización prevista para las 17:00 en la Facultad de Medicina.

Al centro educativo se presentó la ministra de Salud, Cristina Lustemberg. "Me pareció, respetando la autonomía de la universidad, venir como ministra de Salud Pública, como ex estudiante de la Facultad de Medicina, pero como mujer, también a escuchar, a conversar, a sentir el dolor que tiene la familia, hablar de la violencia basada en género y las herramientas que hay que tener. Los feminicidios, los micromachismos, la violencia basada en género uno a veces la naturaliza”, marcó Lustemberg en rueda de prensa.

"Vinimos al respaldo desde otro orden del Estado, el Poder Ejecutivo, porque en estas cosas hay que coordinar mucho, y ahora hay que acompañar y ver las herramientas institucionales para trabajar estos temas como sociedad", acotó Lustemberg a la salida de su visita a FMED.

Anexo de la Facultad de Medicina, donde fue apuñalada estudiante de 19 años este martes 1 de setiembre. Foto: Estefanía Leal/El País.

El comunicado emitido por la Udelar: "Hecho extremadamente grave y doloroso"

El Consejo Directivo Central de la Udelar emitió una resolución durante la noche del miércoles en la que se compromete a "brindar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar a la estudiante agredida y a la comunidad de la Facultad de Medicina, así como a fortalecer, mediante los caminos institucionales y colectivos correspondientes, las políticas que aborden de manera integral las situaciones de violencia basada en género, los problemas de salud mental, y todas las acciones necesarias, para seguir construyendo espacios libres de violencias".

Desde la casa de estudios señalaron que durante la jornada del miércoles se abordará la situación en los espacios curriculares universitarios. Además, se le encomendó a los equipos de Decanato de los distintos servicios universitarios que, en coordinación con sus comisiones de género y comunicación, realicen "talleres de reflexión y concientización los días jueves 3 y viernes 4 de setiembre".

También se le encomendará al Rectorado, junto a los espacios de género de la Udelar, la elaboración de un plan de acción basado en las políticas y ordenanzas existentes en la materia.

Investigan el caso como intento de femicidio: señalan conducta "obsesiva" de agresor

Según explicó el director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, el comisario mayor Richard Gutiérrez, el ataque está siendo investigado como un intento de femicidio. Tanto el agresor como la víctima tienen 19 años y son estudiantes de la Facultad de Medicina.

Con respecto a la denuncia que se realizó, Gutiérrez dijo que "según testigos habrían visto una conducta bastante persecutoria de parte de este joven, y se cataloga como obsesiva por algunos testigos, de querer algún otro tipo de vínculo para con la joven, la cual siempre lo rechazó".

La joven fue apuñalada dos veces: una en el abdomen y otra en la cara. Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, señaló durante la tarde del martes que la estudiante "está fuera de peligro".

Aclaró que "obviamente está en una mezcla de conmoción por el shock emocional de haber sido víctima de una agresión tan violenta". Ese shock se extiende al resto de estudiantes testigos de la situación, indicó Briva, con los que el equipo de Psicología Médica de la facultad trabajará a partir de mañana previendo "una secuela de estrés postraumático".