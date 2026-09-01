Imputan por homicidio y suministro de drogas al sargento que provocó un siniestro fatal en Las Piedras

La Fiscalía General de la Nación informó este martes que fue formalizado el sargento que provocó un siniestro de tránsito fatal en Las Piedras (Canelones), mientras llevaba en su auto y sin autorización a tres menores alojadas en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

En el siniestro murió una mujer de 60 años que conducía una moto. Además, se pudo comprobar que "las adolescentes consumieron marihuana y cocaína suministrada por el conductor", indicó luego de la audiencia el abogado de la víctima, Roberto Placeres.

En ese sentido, el hombre de 40 años fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio culposo en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes agravado.

Como medida cautelar deberá cumplir con una prisión preventiva por 120 días. La investigación continuará, y se aguardan los resultados de varias pericias en curso ordenadas por la Fiscalía.

Intersección de Doctor Pouey y Colman, donde ocurrió el siniestro de tránsito. Foto: captura Google Maps.

“Explotación sexual”

El siniestro obligó a abrir una investigación paralela sobre el motivo por el que las menores estaban junto al sargento. Según dijo Placeres, habría otro hombre implicado en el caso, del cual el imputado se negó a dar información.

Claudia Romero, presidenta del Inau, expresó a El País que la joven de 17 años tiene una historia compleja. Previamente había estado en otro hogar del Inau en el intento de alejarla de algunos "escenarios de riesgo", pero "no fue efectivo".

Ahora ingresará a una clínica de atención a problemáticas psiquiátricas agudas. Según supo El País, hay varios elementos de alarma que a las autoridades les hacen sospechar de que la joven es víctima de explotación sexual, motivo por el que la investigación, en carriles paralelos, se extenderá más allá del siniestro.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Cómo fue el siniestro

El parte de la Jefatura de Policía de Canelones indica que el siniestro ocurrió en Doctor Pouey y Colman. El auto chocó contra una moto que era manejada por una mujer de 60 años, que murió en el lugar. En diálogo con Telemundo (Canal 12), su ex pareja detalló que estaba yendo a trabajar al momento del accidente, cerca de las 5:00 de la mañana.

Previo a este impacto otro motociclista, de 58 años, "logró esquivar al vehículo y cayó al pavimento, resultando con traumatismos leves".