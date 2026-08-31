Siniestro de tránsito fatal en Las Piedras: una mujer murió tras choque entre un auto y una moto

Una mujer de 60 años murió este lunes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la intersección de las calles Doctor Pouey y Colman en las ciudad de Las Piedras, Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, un auto que circulaba en sentido contrario y que era conducido por un hombre de 40 años, embistió a la mujer que se trasladaba en una moto.

Momentos antes del choque, otro motociclista, un hombre de 58 años, pudo esquivar el vehículo y cayó a la calle sufriendo traumatismos leves.

Tras el siniestro, personal médico en el lugar constató el fallecimiento de la mujer. Por otro lado, el conductor del auto resultó ileso y se negó a realizarse una espirometría.

Por su parte la Fiscalía Letrada de Las Piedras de 3er Turno dispuso que se relevaran las cámaras de la zona, se interrogue a testigos y que se realicen pericias a los vehículos. Además, ordenó que se detenga al conductor del automóvil. Las causas del siniestro aún se buscan establecer.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Balacera en el Marconi: dispararon desde una moto y trabajadores de la prensa tuvieron que tirarse al piso

La Policía trabaja en un fuerte operativo en el barrio Marconi, tras una ráfaga de disparos en Wellington y Rambla Costanera. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto.

Se escucharon alrededor de 30 disparos, según informó desde el lugar Telemundo (Canal 12). La Policía le solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguarden y se tiren al piso por cuestiones de seguridad.

🔴🔴 URGENTE: TIROTEO EN MARCONI; HAY UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL 🚨



⚠️ La Policía le solicitó a la prensa presente resguardarse y tirarse al piso.



👉 Lo cuenta @EmiWigman pic.twitter.com/2kOK8F05n9 — Telemundo (@TelemundoUY) August 31, 2026

Tras la balacera, una funcionaria policial divisó un auto sospechoso circulando por la calle Torricelli y se comenzó a trabajar en su búsqueda.

Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) trabaja en preservar la escena.