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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal en Las Piedras: una mujer murió tras choque entre un auto y una moto

El hecho ocurrió en el cruce de Doctor Pouey y Colman. El conductor del vehículo involucrado se negó a la espirometría y la Fiscalía dispuso su detención.

El País
El País
31/08/2026, 16:41
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Intersección de Doctor Pouey y Colman, donde ocurrió el siniestro de tránsito.
Intersección de Doctor Pouey y Colman, donde ocurrió el siniestro de tránsito.
Foto: captura Google Maps.

Una mujer de 60 años murió este lunes en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en la intersección de las calles Doctor Pouey y Colman en las ciudad de Las Piedras, Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, un auto que circulaba en sentido contrario y que era conducido por un hombre de 40 años, embistió a la mujer que se trasladaba en una moto.

Momentos antes del choque, otro motociclista, un hombre de 58 años, pudo esquivar el vehículo y cayó a la calle sufriendo traumatismos leves.

Tras el siniestro, personal médico en el lugar constató el fallecimiento de la mujer. Por otro lado, el conductor del auto resultó ileso y se negó a realizarse una espirometría.

Por su parte la Fiscalía Letrada de Las Piedras de 3er Turno dispuso que se relevaran las cámaras de la zona, se interrogue a testigos y que se realicen pericias a los vehículos. Además, ordenó que se detenga al conductor del automóvil. Las causas del siniestro aún se buscan establecer.

Patrullero de Policía
Patrullero de Policía
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Balacera en el Marconi: dispararon desde una moto y trabajadores de la prensa tuvieron que tirarse al piso

La Policía trabaja en un fuerte operativo en el barrio Marconi, tras una ráfaga de disparos en Wellington y Rambla Costanera. En el lugar se encontraron más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto.

Se escucharon alrededor de 30 disparos, según informó desde el lugar Telemundo (Canal 12). La Policía le solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar que se resguarden y se tiren al piso por cuestiones de seguridad.

Tras la balacera, una funcionaria policial divisó un auto sospechoso circulando por la calle Torricelli y se comenzó a trabajar en su búsqueda.

Personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) trabaja en preservar la escena.

Operativo policial por balacera en Marconi
Operativo policial por balacera en Marconi. Auto sufrió impacto de bala.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Policía demolió una casa donde vendían drogas y que había sido denunciada por usurpación en Canelones

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