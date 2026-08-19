Policía demolió una casa donde vendían drogas y que había sido denunciada por usurpación en Canelones
Tras la detención de los delincuentes y el pedido de demolición de la dueña de la vivienda, la intendencia y la alcaldía de la zona dispuso a la Policía una retroexcavadora y un camión.
Efectivos policiales concretaron el martes la demolición de una casa ubicada en el barrio Olímpico de la ciudad de Canelones, en las calles Tolentino González y Colombes.
A fines de julio, la Jefatura de Policía departamental había allanado la vivienda luego de recibir denuncias sobre que estaba siendo ocupada y utilizada como una boca de droga.
Luego de la detención y formalización de los delincuentes por tenencia y comercialización de estupefacientes, la propietaria de la casa pidió una demolición.
En consecuencia, la Intendencia de Canelones y la alcaldía de la zona dispuso a la Policía una retroexcavadora y un camión, y el personal de la zona operacional IV concretó el trabajo “sin inconvenientes”, informó el Ministerio del Interior.
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