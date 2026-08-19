Policía demolió una casa donde vendían drogas y que había sido denunciada por usurpación en Canelones

Efectivos policiales concretaron el martes la demolición de una casa ubicada en el barrio Olímpico de la ciudad de Canelones, en las calles Tolentino González y Colombes.

A fines de julio, la Jefatura de Policía departamental había allanado la vivienda luego de recibir denuncias sobre que estaba siendo ocupada y utilizada como una boca de droga.

Luego de la detención y formalización de los delincuentes por tenencia y comercialización de estupefacientes, la propietaria de la casa pidió una demolición.

En consecuencia, la Intendencia de Canelones y la alcaldía de la zona dispuso a la Policía una retroexcavadora y un camión, y el personal de la zona operacional IV concretó el trabajo “sin inconvenientes”, informó el Ministerio del Interior.