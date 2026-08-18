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El País Información Policiales

Video: policías asistieron el nacimiento "inminente" de una bebé en el barrio Casavalle

El oficial ayudante Sebastián Dos Santos y el suboficial Martín Andrade lograron llegar a tiempo para la etapa final del parto, mientras se aguardaba la llegada de equipos médicos.

El País
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18/08/2026, 19:45
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Renata, bebé que nació en un parto asistido por efectivos del PADO en Casavalle.
Renata, bebé que nació en un parto asistido por efectivos del PADO en Casavalle.
Foto: jefatura de Policía de Montevideo

La Jefatura de Policía de Montevideo compartió este martes que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que estaban operando en la zona oeste del departamento, asistieron durante la mañana del lunes a una mujer que había dado a luz en una vivienda próxima a la ruta 1, en el barrio Casavalle.

Tras un llamado al 911, los policías llegaron al domicilio y constataron que el nacimiento “era inminente”.

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En esa situación, el oficial ayudante Sebastián Dos Santos y el suboficial Martín Andrade se dispusieron a brindar asistencia durante la etapa final del parto mientras esperaban una ambulancia.

Tanto la madre como la bebé recién nacida, a quien nombraron Renata, se encontraron en buen estado de salud luego de la intervención policial.

Posteriormente llegaron equipos médicos de emergencia a la vivienda, que trasladaron a ambas al Centro Hospitalario Pereira Rossell.

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