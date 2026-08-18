FNC cierra su emblemática planta de Minas y analiza si invierte US$ 14 millones para seguir produciendo en Uruguay

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) resolvió cerrar su emblemática planta de Minas (de la marca Patricia) y, en paralelo, analiza si realiza una inversión de US$ 14 millones para concentrar la producción en Montevideo y continuar fabricando en Uruguay, en medio del proceso de revisión de sus operaciones que la compañía inició semanas atrás, anunció la empresa en un comunicado.

Según informó este martes El Observador, luego de dos meses de negociaciones FNC comunicó al sindicato el cierre de la fábrica ubicada en Lavalleja durante una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La planta de Minas cuenta con una plantilla de 59 trabajadores, que actualmente se encuentran en el seguro de desempleo.

A comienzos de agosto la empresa también había planteado al sindicato una reducción de personal y la eliminación de algunos beneficios que recibían los trabajadores. El cierre se produce en momentos en que la compañía mantiene conversaciones con el gobierno y el sindicato para intentar reducir sus costos y asegurar la continuidad de la producción local.

Latas de cerveza. Foto: Freepik.

En junio, FNC había anunciado el inicio de una revisión general de su negocio en Uruguay, en un contexto que la empresa vinculó con la fuerte competencia de la cerveza importada en lata. A partir de entonces, representantes de la compañía mantuvieron una serie de reuniones con los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, y Trabajo para analizar aspectos vinculados, entre otros puntos, a los costos energéticos, los laudos laborales y posibles mejoras tributarias.

Una inversión de US$ 14 millones en Montevideo

En ese contexto, FNC dijo en un comunicado este martes que analiza realizar una inversión de US$ 14 millones destinada a concentrar su producción de cerveza en la planta de Montevideo, una alternativa que la compañía considera clave para continuar produciendo en Uruguay y recuperar competitividad frente a productos elaborados en otros países de la región.

La eventual inversión implica instalar una nueva línea de latas en la fábrica de Montevideo, donde la empresa concentraría su matriz productiva.

Cierre de fabrica de FNC en Minas en 2024. Foto: Ricardo Figueredo

Según explicó FNC en el comunicado, esa línea permitiría elaborar nuevos productos y formatos de envases, ampliar la oferta disponible para los consumidores y avanzar en la sustitución de importaciones.

Sin embargo, la ejecución del proyecto todavía no está confirmada. FNC advirtió que la inversión se encuentra condicionada a que se implementen “cambios profundos adicionales” que permitan mejorar “los actuales costos de producción y hagan viable” mantener la actividad industrial en Uruguay.

“Es por eso que FNC se encuentra en conversaciones con distintos actores tanto del gobierno como del sindicato para hacer viable esta inversión”, sostuvo la empresa.

Las partes acordaron mantener una nueva reunión el próximo miércoles 26 de agosto, instancia en la que continuarán buscando alternativas para viabilizar el proyecto.