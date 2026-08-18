"Tienen diferencias de reclamos mutuos de mucha plata": preocupa el enfrentamiento entre Cipriani y Criba por San Rafael 

El conflicto entre el Grupo Cipriani y la constructora Criba por las obras del proyecto del exhotel San Rafael en Punta del Este escaló en las últimas horas, luego de que ambas empresas difundieran comunicados públicos en los que expusieron versiones contrapuestas sobre las responsabilidades por las demoras en la ejecución del emprendimiento que ya dejó a más de 200 trabajadores en seguro de paro.

Mientras Cipriani afirmó que desde noviembre de 2025 se verifican incumplimientos de Criba respecto de los plazos establecidos en el contrato y aseguró que analiza incluso finalizar la relación contractual y encomendar la continuidad de la obra a otra compañía, la constructora rechazó tener responsabilidad en el diferimiento de los trabajos y sostuvo que no existió ningún incumplimiento atribuible a la empresa.

Además, fuentes del rubro aseguraron a El País que el intendente de Maldonado, Miguel Abella, mantendrá reuniones por separado con ambas partes entre el lunes y el martes, con el fin de avanzar hacia un entendimiento por el conflicto. Abella dijo a la prensa que esto es "un tema de negocios entre privados en el cual el Estado tiene que escuchar".

"Estoy convencido de que no va a parar la obra. El avance que tiene significa que esto va a continuar de una manera u otra. Hay que tratar de que se destrabe cuanto antes y tratar de que, si no es para este verano, este culminado para el verano que viene", agregó.

Destacó que es una inversión "muy grande" y que "no va a quedar en la nada". Abella cree que es un tema particular entre las empresas y que el Estado "tiene que tratar de buscar alguna solución o mediar de alguna manera".

"Tengo claro que el gobierno nacional esta involucrado en esto, porque los permisos que necesitan hoy para operar no se los va a dar la Intendencia de Maldonado, se los va a dar el Estado. Ahí tenemos que tratar de ayudar y limar asperezas", sostuvo.

En tanto, el Grupo Cipriani comenzó su comunicado ratificando que el proyecto de Punta del Este “es una realidad y será finalizado con el sello de calidad y exclusividad” de la marca. La compañía indicó que así lo manifestó ante autoridades del Poder Ejecutivo y que decidió reafirmarlo públicamente para “despejar cualquier duda” sobre su compromiso con Uruguay y con el emprendimiento.

Además, aseguró que no mantiene deudas con proveedores, empresas subcontratadas ni organismos nacionales o departamentales. Según Cipriani, las compañías que trabajan actualmente en el proyecto continúan desarrollando sus tareas “con normalidad” y han expresado su voluntad de seguir adelante, pese a las dificultades que, según sostuvo, presenta Criba.

En este caso, “existe actualmente un diferendo contractual con Criba, empresa contratada para la ejecución de la obra”, señaló Cipriani.

Según la versión de la compañía, desde noviembre del año pasado se registraron incumplimientos de la constructora sobre los plazos previstos contractualmente y esa situación volvió a producirse durante 2026.

Cipriani agregó que, en una reciente instancia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes de Criba reconocieron que “tampoco estarían en condiciones de cumplir con la finalización prevista para octubre de este año”, además de plantear dificultades para afrontar compromisos económicos relacionados con la ejecución del proyecto.

Casino del Cipriani. Foto: La Nación.

“Esta situación nos obliga a tomar decisiones”, afirmó la empresa.

Guiseppe Cipriani ingresó a la fuerza a la obra Telemundo confirmó este domingo que el empresario Giuseppe Cipriani (que se encuentra instalado en Punta del Este hasta que se solucione el conflicto) intentó entrar a la obra del San Rafael para inspeccionar el proyecto. Ante el desacuerdo entre ambas partes el trabajo está paralizado, pero guardias de seguridad pagos por la empresa Criba -que custodia materiales y elementos de la obra- no lo dejaron ingresar al predio. Un policía que se encontraba cerca intentó mediar la situación pero no llegó a buen puerto, a tal punto que el empresario saltó vallas de seguridad para entrar al predio e inspeccionar la zona. Luego, Cipriani decidió colocar más guardias de seguridad privados de una empresa proveniente de Montevideo para custodiar el patrimonio del empresario.

Cipriani analiza cambiar de constructora

Ante este escenario, el Grupo Cipriani sostuvo que está evaluando distintas alternativas para garantizar la continuidad y finalización de las obras “en el menor plazo posible”, preservar los estándares de calidad de la marca y reducir el impacto que la situación pueda generar sobre Maldonado, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas vinculadas al proyecto.

Dentro de las posibilidades que maneja la compañía aparece expresamente la sustitución de Criba.

“Si para alcanzar ese objetivo fuera necesario finalizar la relación contractual con Criba y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa, así lo haremos”, señaló.

El grupo sostuvo que Uruguay dispone de empresas nacionales e internacionales con “reconocida trayectoria” y capacidad suficiente para asumir una construcción de esa magnitud.

Criba rechaza la acusación

Criba respondió públicamente a esas afirmaciones y negó tener responsabilidad sobre los atrasos registrados en la obra.

Proyecto Cipriani Ocean Resort Residences & Casino. La Nación / GDA

La constructora destacó inicialmente sus 75 años de trayectoria y más de 300 proyectos ejecutados, además de señalar que mantiene una posición económica y financiera “sólida” en los países donde opera.

También recordó que lleva más de 15 años trabajando en Uruguay, donde aseguró haber generado empleo para más de 3.500 personas de forma directa e indirecta y haber invertido además en desarrollos inmobiliarios propios.

Respecto específicamente al proyecto San Rafael, la empresa sostuvo que “no ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía” y negó tener responsabilidad por el diferimiento de los plazos.

Según Criba, los atrasos “se han originado en circunstancias ajenas a la constructora”.

La compañía señaló que durante los últimos meses el desarrollo del plan de trabajos fue afectado, entre otros factores, por “hechos de público conocimiento” relacionados con las negociaciones que se llevaron adelante en el marco del Consejo de Salarios del sector de la construcción.

Ese punto se vincula con el conflicto que atravesó el sector durante la negociación del nuevo convenio colectivo y que derivó en distintas medidas sindicales que afectaron el funcionamiento de las obras, como la falta de provisión de hormigón en más de una veintena de obras alrededor del país.

Criba aseguró que, pese a ese escenario, desplegó una “capacidad operativa extraordinaria” para intentar mantener el ritmo de ejecución previsto para una obra de la escala y complejidad del San Rafael.

La constructora sostuvo que reforzó sus equipos de trabajo, implementó un sistema de operación en tres turnos y destinó “recursos técnicos, humanos y logísticos” con el objetivo de maximizar el avance del emprendimiento.

En los períodos de mayor actividad, agregó, la obra llegó a contar con más de 650 trabajadores trabajando simultáneamente, con operaciones durante las 24 horas y continuidad de tareas los siete días de la semana.

Según Criba, ese esquema representó “uno de los mayores despliegues operativos realizados por la compañía en Uruguay”.

La empresa también respondió a las afirmaciones de Cipriani respecto de la situación económica vinculada a la obra. Criba aseguró encontrarse “al día con la totalidad de los compromisos asumidos en el marco del proyecto”, tanto con sus empresas subcontratistas como con los trabajadores de la construcción.

Obras de construccion de Cipriani Ocean Resort Club Residences and Casino Punta del Este, en el predio del exhotel San Rafael, ND 20240828, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

A diferencia de Cipriani, que dejó planteada públicamente la posibilidad de terminar el vínculo contractual, Criba expresó su voluntad de continuar vinculada al proyecto.

“Criba continuará destinando los recursos y capacidades necesarios, con total vocación de encontrar soluciones que permitan dar continuidad al proyecto”, sostuvo.

La constructora también reafirmó su intención de resolver las diferencias con Cipriani “por la vía del diálogo y de los canales institucionales que correspondan”.