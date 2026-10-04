Lula afirma estar "confiado" de su victoria al votar en las presidenciales de Brasil

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Elecciones en Brasil 2026 en vivo: votación de Lula, Flávio Bolsonaro y el avance de los comicios

Este domingo 4 de octubre los brasileños concurren a las urnas para elegir a su próximo presidente. También se renovará la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

El País
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Lautaro Rijo
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Santiago Magni
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Delfina Milder
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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos a presidente en Brasil.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidatos a presidente en Brasil.
Fotos: AFP

Se desarrollan este domingo 4 de noviembre de 2026 las elecciones presidenciales en Brasil, para elegir al mandatario que dirigirá al país por los próximos cuatro años. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se presenta como candidato a la reelección y las encuestas dan un empate técnico con su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro.

  • Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. 
  • El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia. 
  • Si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
  • Para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país. 

Seguí en vivo las últimas noticias de la jornada

Flávio Bolsonaro vota y dice que "liberará al pueblo brasileño"

El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, dijo este domingo que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tras votar en Rio de Janeiro.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, vota en una escuela de la zona norte de Río de Janeiro, Brasil, durante la primera vuelta de las elecciones.
El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, vota en una escuela de la zona norte de Río de Janeiro, Brasil, durante la primera vuelta de las elecciones.
Foto: Antonio Lacerda/EFE

AFP.

Lula afirma estar "confiado" de su victoria al votar en las presidenciales de Brasil

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar "confiado" de ganar las elecciones generales al votar este domingo en una escuela de la periferia de São Paulo.

"Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones", dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela.

El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía "queda mucho por hacer" en Brasil.

"Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país", señaló.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva vota este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo.
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva vota este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo.
Foto: EFE/ Sebastião Moreira.

EFE.

Lula vota en las elecciones presidenciales de Brasil

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en una escuela de la São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que compite por su reelección.

Lula llegó al lugar acompañado de aliados, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, candidato a gobernador de São Paulo, y los candidatos al Senado Marina Silva y Simone Tebet.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva con la bandera nacional tras votar este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva con la bandera nacional tras votar este domingo en un colegio electoral en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil).
Foto: EFE/ Sebastião Moreira

Con información de EFE y O Globo/GDA.

Cómo funciona el sistema electoral y cuándo habría segunda vuelta

Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales deben figurar en el padrón electoral definitivo, y para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país.

El 4 de octubre, los votantes brasileros elegirán seis cargos. El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia. El orden de votación es el siguiente:

  • Diputado federal (cuatro dígitos)
  • Representante estatal o distrital (cinco dígitos)
  • Primer senador (tres dígitos)
  • Segundo senador (tres dígitos)
  • Gobernador dos dígitos)
  • Presidente de la República (dos dígitos)

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