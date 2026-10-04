Se desarrollan este domingo 4 de noviembre de 2026 las elecciones presidenciales en Brasil, para elegir al mandatario que dirigirá al país por los próximos cuatro años. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se presenta como candidato a la reelección y las encuestas dan un empate técnico con su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro.
- Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
- El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia.
- Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
- Para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país.
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Flávio Bolsonaro vota y dice que "liberará al pueblo brasileño"
El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, dijo este domingo que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tras votar en Rio de Janeiro.
AFP.
Lula afirma estar "confiado" de su victoria al votar en las presidenciales de Brasil
El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo estar "confiado" de ganar las elecciones generales al votar este domingo en una escuela de la periferia de São Paulo.
"Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones", dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela.
El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía "queda mucho por hacer" en Brasil.
"Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país", señaló.
EFE.
Lula vota en las elecciones presidenciales de Brasil
El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en una escuela de la São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que compite por su reelección.
Lula llegó al lugar acompañado de aliados, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, candidato a gobernador de São Paulo, y los candidatos al Senado Marina Silva y Simone Tebet.
Con información de EFE y O Globo/GDA.
Cómo funciona el sistema electoral y cuándo habría segunda vuelta
Los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales deben figurar en el padrón electoral definitivo, y para los comicios presidenciales se calculan 158.700.000 electores en todo el país.
El 4 de octubre, los votantes brasileros elegirán seis cargos. El proceso comienza con la elección del representante para la Cámara de Diputados y finaliza con la votación para la presidencia. El orden de votación es el siguiente:
- Diputado federal (cuatro dígitos)
- Representante estatal o distrital (cinco dígitos)
- Primer senador (tres dígitos)
- Segundo senador (tres dígitos)
- Gobernador dos dígitos)
- Presidente de la República (dos dígitos)