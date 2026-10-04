São Paulo: Tarcísio de Freitas derrota al candidato del PT en primera vuelta y logra la reelección

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmó su condición de favorito y fue reelegido en la primera vuelta este domingo tras derrotar al exministro Fernando Haddad (PT). Con esta victoria, Tarcísio se convierte en el tercer político en gobernar el estado más poblado de Brasil en más de una ocasión. Antes que él, Mário Covas (elegido en 1994 y 1998) y Geraldo Alckmin (elegido en 2002, 2010 y 2014, y también gobernador entre 2001 y 2002 tras el fallecimiento de Covas) lograron la reelección.

A las 19:39, con el 90% de los votos escrutados en el estado, Tarcísio cuenta con 13 millones de votos, equivalentes al 62,85% de los votos válidos. Haddad tiene 7 millones, o el 36,22 % . La diferencia en este punto de la contienda es suficiente, según los cálculos del Tribunal Electoral, para confirmar la victoria del actual gobernador.

Los demás candidatos en las elecciones actuales obtuvieron los siguientes resultados al confirmarse la victoria: Carlos Machado (PCB) 0,25%, Vera Lúcia (PSTU) 0,32% y Vivian Mendes (UP) 0,35%. Los votos en blanco y nulos sumaron un 12,29%.

En comparación, en 2022, cuando también se enfrentaron, Tarcísio terminó la primera vuelta con 9,8 millones de votos (42,3%) frente a los 8,3 millones de Haddad (35,7%). En la segunda vuelta de esas elecciones, Tarcísio recibió 13,4 millones de votos (55,2%) y el candidato del Partido de los Trabajadores fue elegido por 10,9 millones (44,7%).

Esta es la segunda elección en la que participa el político de 51 años, y la segunda que gana. Anteriormente, fue Ministro de Infraestructura bajo el mandato de Jair Bolsonaro, quien fue responsable de su incursión en la política electoral. El expresidente también fue quien terminó excluyéndolo de otra elección: la presidencial de este año.

Hasta diciembre pasado, cuando Bolsonaro eligió a su hijo Flávio para representarlo en las urnas, Tarcísio era el favorito del Centrão (bloque de centroderecha), la Faria Lima (distrito financiero de São Paulo) y los sectores empresariales para enfrentarse a Lula. Ignorado por su antiguo jefe, "cambió de rumbo" hacia el Estado, pero mantuvo un apoyo tibio a Flávio durante casi toda la contienda.

El gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas. Foto: AFP

Sin embargo, una vez resueltas las elecciones de São Paulo, el gobernador prometió participar más activamente en una posible segunda vuelta de la contienda presidencial de Flávio.

El distanciamiento de su aliado no se debía simplemente al resentimiento por la elección de Jair, sino que seguía un guion planeado desde antes de la campaña: evitar que la relación del senador con Daniel Vorcaro, dueño de Banco Master, contaminara su propia candidatura, y evitar disgustar a los votantes de São Paulo dispuestos a votar por Lula y Tarcísio (el "voto Tarula"), quienes probablemente rechazan el bolsonarismo.

En una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la campaña de Flávio, que tiene su sede en São Paulo desde agosto, espera contar con Tarcísio no solo en la capital y el interior de São Paulo, sino también en otros estados , algo que el gobernador prometió el viernes (2) que hará. El sábado, día antes de la primera vuelta, ambos participaron en una caravana entre Santa Bárbara D'Oeste y Americana, en el interior de São Paulo.

Haddad derrotado

Haddad, exministro de Hacienda durante el gobierno de Lula, no logró desafiar a su rival en las urnas a lo largo de la campaña, a pesar de centrar su discurso en los problemas detectados en la administración estatal. El candidato del Partido de los Trabajadores intentó debilitar al gobernador criticando el servicio de agua de Sabesp tras la privatización de las concesiones del metro, así como cuestionando indicadores de educación, salud y seguridad, pero la estrategia resultó ineficaz.

A favor del candidato del Partido de los Trabajadores, citaron los logros económicos del gobierno federal, como la caída de la tasa de desempleo, el crecimiento del PIB, la política de ajuste anual del salario mínimo por encima de la inflación y la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria y la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$ 5.000 mensuales. Sin embargo, el discurso de "justicia tributaria" terminó diluyéndose por las críticas derivadas del aumento de la deuda de los hogares y el desequilibrio fiscal.

Considerado por los líderes del partido como el principal activo del PT, Haddad sufre su cuarta derrota electoral consecutiva y su segunda derrota ante Tarcísio, un posible rival en las elecciones presidenciales de 2030. Anteriormente, el político no logró ser reelegido alcalde de São Paulo en 2016 y perdió ante Jair Bolsonaro en 2018, cuando reemplazó a Lula en la boleta electoral debido al rechazo de su candidatura basado en la Ley de Antecedentes Limpios.

Fernando Haddad. Foto: AFP

Logros y deudas de Tarcísio

Procedente del Ministerio de Infraestructuras, Tarcísio impulsó proyectos paralizados de gobiernos anteriores, como el monorraíl de la Avenida Roberto Marinho, el tramo norte del Rodoanel (que se completará el próximo mes) y la autopista Tamoios. Sin embargo, las dos acciones que probablemente serán recordadas como las más emblemáticas de su primer mandato no pertenecen a este ámbito.

Una de ellas es la privatización de Sabesp en 2024, cuando el gobierno dejó de controlar la empresa de agua y alcantarillado tras vender el 32% de sus acciones —el bloque principal del 15%— al Grupo Ecuatorial por R$ 6.900 millones.

Según Datafolha, en julio, dos años después del acuerdo, más votantes se mostraron en contra (51%) que a favor (31%) de la privatización. La otra fue la desmantelación de Cracolândia, que desde la década de 1990 se había convertido en un estigma en el centro de São Paulo debido a las escenas de consumo de drogas al aire libre por parte de cientos de personas. La acción culminó con el fin de la Favela do Moinho, la última en el centro de la ciudad, que se está transformando en un parque.

Ex oficial militar y ex ministro durante el gobierno de Bolsonaro.

Casado y padre de dos hijos, Tarcísio es ingeniero egresado del Instituto Militar de Ingeniería (IME) de Río de Janeiro, donde sirvió como oficial en el Ejército. En las Fuerzas Armadas, participó en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. En 2011, obtuvo su primer cargo de confianza en el Gobierno Federal, siendo nombrado por la entonces presidenta Dilma Rousseff (PT) como director del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT).

Cuatro años después, con fama de técnico competente, Tarcísio se convirtió en secretario del Programa de Asociaciones de Inversión (PPI, por sus siglas en inglés), un organismo creado para modelar las concesiones de activos al sector privado, como carreteras, puertos y aeropuertos.

El 2 de enero de 2019 asumió el cargo de Ministro de Infraestructura bajo el mandato de Jair Bolsonaro, puesto que ocupó hasta el 31 de marzo de 2022, cuando renunció para presentarse como candidato a gobernador de São Paulo ese mismo año.

OGlobo/GDA