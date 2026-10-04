Quién ganó en Minas Gerais, estado clave en las elecciones presidenciales de Brasil

El recuento de votos para del presidente de Brasil en el estado de Minas Gerais, en las elecciones de 2026, se puede seguir en tiempo real este domingo. Desde las 17:00 (hora de Brasilia), cuando finalizó la primera vuelta de las elecciones en todo el país, los votos se actualizan en el entorno especial de recuento de O GLOBO con datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE). Siga el recuento de votos en directo para presidente en el estado de Minas Gerais.

Elecciones presidenciales en Minas Gerais: Siga el recuento de votos de las elecciones presidenciales en tiempo real.

En directo: Vea el recuento de votos para presidente.

En la sección especial de recuento de votos de O GLOBO, los lectores encontrarán información actualizada sobre el recuento de votos presidenciales en Minas Gerais, el número total de papeletas contabilizadas (para calcular mejor las posibilidades de cada candidato) y, finalmente, quién ha sido elegido presidente del país.

El recuento de votos para presidente, gobernador y representantes federales y estatales también se actualizará al mismo tiempo que se realicen los recuentos y se publique en el sitio web de TSE.

Resultados electorales en todo Brasil: consulte los resultados por estado o municipio.





Gobernador de Minas Gerais: recuento de votos en vivo para gobernador de Minas Gerais.

Votantes en la Escola Classe 02, en la región administrativa de Estrutural, en Brasilia (Brasil) hoy, domingo 04 de octubre de 2026. Foto: EFE/Andre Borges.

¿Cómo puedo seguir el recuento de votos en directo de las elecciones al Senado en Minas Gerais?

En la sección especial de GLOBO sobre el recuento de votos, los lectores encontrarán información actualizada sobre el recuento de votos presidenciales en Minas Gerais, incluyendo el porcentaje de votos para cada candidato y el porcentaje de urnas escrutadas.

En el entorno de recuento de votos también se presentan las cifras de abstenciones, votos en blanco y votos inválidos.

Mapa de votación : Consulte el recuento de votos para gobernador por municipio.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Flávio Bolsonaro (PL)

Renan Santos (Misión)

Ronaldo Caiado (PSD)

Augusto Cury (Avante)

Romeu Zema (Nuevo)

Edmilson Dias (PCB)

Hertz Dias (PSTU)

Samara Martins (UP)

Wilson Grassi (Demócrata)

Clariana Barão (DC)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Avalancha Leonardo (PTRB)



Varias personas pasan frente a un muro con imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del senador y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro. Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

¿A qué hora se publicarán los resultados de las elecciones? Consulte cuándo el Tribunal Electoral Superior (TSE) inicia el recuento de votos.

Debido a la unificación nacional de los horarios de votación establecida por el Tribunal Superior Electoral, el escrutinio y la publicación de los resultados de las urnas deben comenzar a las 17:00 (hora oficial de Brasilia) . Dado que los centros de votación cierran a la misma hora en todo el país —respetando los ajustes de huso horario en las distintas regiones—, el Tribunal Electoral puede comenzar el recuento de votos sin tener que esperar al cierre de los centros de votación en los estados con horarios diferentes.

¿Quieres saber cómo votaron tus vecinos? Consulta el recuento de votos presidenciales por estado o municipio.

¿Por qué no habrá encuestas a pie de urna en las elecciones de 2026?

Según institutos de investigación, los altos costos y la rapidez del sistema electoral han hecho innecesarias las encuestas a pie de urna . Otro punto que destacan estas instituciones es el cambio en los horarios de transmisión electoral desde 2022.

A diferencia de años anteriores, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha unificado el calendario electoral en todo el país, lo que significa que todos los centros de votación funcionarán de 8:00 a 17:00, hora de Brasilia, incluso en regiones con diferentes zonas horarias.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

Recuento de votos para presidente, gobernador, senador y representantes federales y estatales.

Siga también el recuento de votos en todo Brasil para todos los cargos que se disputan en las elecciones de 2026:

O Globo/GDA.