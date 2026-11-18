La anestesista Inés Miralles, condenada por la mala praxis que derivó en la muerte de la médica Soledad Barrera, demandó a la Sociedad Médica Universal por prescindir de sus servicios en 2024 ante una “sospecha” de consumo “excesivo” de fentanilo.

Según informó este miércoles Búsqueda en base a un escrito presentado en el Juzgado de Conciliación de 3° Turno y confirmó El País con la demandante, el reclamo a la mutualista por daño emergente, lucro cesante y daño moral asciende a US$ 2.182.000.

Qué argumenta la demanda

En la denuncia, la anestesista relató que en 2016 comenzó a facturar sus servicios a Universal como trabajadora independiente. Ya en el año 2023 “comenzaron especulaciones” y "rumores" en la mutualista sobre su presunto “uso excesivo de fentanilo”, -tanto en los procedimientos quirúrgicos como para su propio consumo personal- que se acrecentaron cuando en noviembre de ese año fue acusada por una enfermera.

Inés Miralles, la anestesista condenada por mala praxis.

Foto: X/Informativo Carve

Dichos rumores “nunca fueron probados”, dice la demanda a la que accedió Búsqueda, ya que a partir del episodio Universal comenzó a exigir a Miralles realizarse varios estudios de orina para la detección de fentanilo, dando todos resultados negativos.

No obstante, un doctor comunicó en una nota a la dirección de la mutualista su “descontento” con Miralles por el presunto consumo de fentanilo y “frecuentes ausencias de la profesional para ir al baño durante los procedimientos”.

En abril de 2024, Universal dejó de convocar a Miralles por estos argumentos sobre adicción al fentanilo, de los que la anestesista se habría enterado por la prensa. Eso “le aparejó daños y perjuicios que afectaron seriamente su reputación”, sostiene el texto.

En una audiencia de conciliación el pasado 10 de setiembre, Universal rechazó el reclamo alegando que las aseveraciones de Miralles “tergiversan y falsean la realidad”.

Interpelarán a Lustemberg por el caso

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó una interpelación a la ministra de Salud Pública , Cristina Lustemberg por "todos los actos de público conocimiento referidos al caso de público conocimiento de mala praxis de una anestesista (Inés Miralles) que derivó en el fallecimiento de una paciente (la pediatra Soledad Barrera)”, según explicó en la sesión la secretaria redactora de la cámara baja.

Gabriela Pradere y Cristina Lustemberg en conferencia de prensa del MSP. Foto: Ignacio Sánchez.

Además se cuestionará la reducción de la sanción a Miralles dispuesta por Lustemberg -revertida por Presidencia- y "las consecuencias de todo el proceso". El miembro interpelante será el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, quien en reiteradas oportunidades ha criticado la gestión de la ministra.

La propuesta de interpelación contó con 48 votos afirmativos y 48 negativos. Votó afirmativamente el Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente e Identidad Soberana. De momento, está previsto que el llamado a sala sea el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00 horas.