Orsi revocó decisión de Lustemberg y restableció sanción por cinco años a anestesista Inés Miralles

El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió revocar una decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y restablecer la inhabilitación por cinco años de la anestesista Inés Miralles, condenada mediante un proceso abreviado por un delito de homicidio culposo, a raíz de la mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera, informó El Observador y confirmó El País con fuentes de Presidencia.

Rosario Barrera, madre de la médica fallecida, presentó un recurso de revocación ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) en julio de 2026, para que se impugnara la baja de la sanción administrativa que había recibido Miralles en octubre de 2025.

La anestesista había sido sancionada a raíz de la muerte de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que falleció durante una operación de rutina en octubre de 2023.

Según supo El País, tras recibir un informe proveniente del Ministerio de Salud Pública fue que se tomó la decisión final.

Las conclusiones del organismo llevaron al mandatario a revocar la resolución firmada por Lustemberg y restablecer la inhabilitación de Miralles por un período de cinco años.

En la resolución fechada al día de hoy, a la que accedió El País, se expresa: “Revócase la resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1° de octubre de 2025, dicatada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y ensu mérito, confirmarse la resolución de Salud Pública del 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos”.

El documento también está firmado por Lustemberg. Desde el MSP dijeron a El País que el informe que hizo el área jurídica se "elaboró durante meses", que de este "surgieron nuevos elementos" y que tras esto Lustemberg tuvo una conversación con Orsi sobre el tema.

Desde la familia de Barrera indicaron a El País que se enteraron de la noticia por la prensa. "A la familia y a nosotros no nos han notificado", se indicó. No obstante, al enterarse de la noticia, Rosario Barrera dijo a El País que aunque “contenta no estaba, al menos el presidente se puso la mano en el corazón y comprendió después de tantos reclamos”. “Yo voy a seguir adelante”, finalizó.