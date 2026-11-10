Ignacio Ruglio confirmó que no se presentará a las elecciones de Peñarol y ya se lo comunicó a su círculo íntimo

Después de meses de especulaciones y a 32 días de los comicios, el presidente Ignacio Ruglio confirmó que no se presentará a las elecciones de Peñarol. Así se lo trasladó a su círculo íntimo y a su familia, informó Carve Deportiva y confirmó Ovación.

Sobre el mediodía habrá una reunión del oficialismo para analizar los pasos a seguir y las propuestas y bases del nuevo proyecto. Marcelo Solomita y Julio Trostchansky serán la fórmula que busque hacerse del lugar de Ruglio. Victor Bedrossian también se incorporará a la lista de 1891, de la cual tampoco formarán parte el actual vice Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Jorge Nirenberg ni Álvaro Queijo.

Si bien había dirigentes del oficialismo que ya lo sabían, así como también Alejandro Ruibal, optaron por guardar el dato para dejar que el minuano lo hiciera público. El mandatario, que estuvo al frente de la institución durante los últimos seis años, lo comunicó personalmente y también a través de un grupo de WhatsApp.

Las elecciones de Peñarol 2026 se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre de 2026. En estos comicios se votará al próximo presidente de la institución.

Tras dar a conocer la noticia, Ruglio publicó un mensaje en WhatsApp y escribió: "Volver a ser un hincha más. Alcancé muchísimo más de lo que pude haber soñado alguna vez. Gracias Peñarol. Siempre Peñarol y corran perros".

El estado de WhatsApp de Ruglio.

¿Dónde se vota en las elecciones de Peñarol?

El club tendrá metas de votación tanto en el Palacio Peñarol como en todas las capitales departamentales del país, salvo Canelones, debido a su cercanía con Montevideo.

Los socios de Peñarol pueden votar en cualquier sede, pero si no coincide con su lugar de residencia actual (cosa que se puede modificar por la web de autogestión de socios) el voto es observado.