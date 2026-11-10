Siete de cada diez colegios católicos perdieron matrícula escolar durante los últimos años

La marcha de los colegios católicos fue uno de los temas incluidos en las conversaciones que mantuvieron representantes del Vaticano con integrantes del Poder Ejecutivo, en el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay, como informó El País este lunes.

Desde el Vaticano se transmitió al gobierno de Yamandú Orsi la preocupación por la situación de los colegios católicos, que manejan realidades sociales diversas, tanto en Montevideo como en el interior del país, y tienen sus particularidades.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), Ignacio Cassi, dijo a El País que el escenario actual de los colegios católicos es “heterogéneo” y “complejo”, con instituciones de diferente porte y público, en medio de un caída en la natalidad que se viene registrando en la última década.

Cassi señaló que la matrícula privada tuvo un leve descenso en los últimos años. Entre los cuales están los colegios católicos, cuya cantidad de alumnos ha disminuido entre 2% y 3%, desde 2020, con algunas particularidades entre los diferentes subsistemas. El directivo hizo una presentación sobre el tema en una asamblea de Audec, de setiembre, que compartió a El País.

En inicial y primaria, hay 386 colegios privados, de los cuales 35% (135) son socios de Audec. Entre 2020 y 2026, el 70% de los colegios católicos asociados perdieron matrícula, y el 30% permanece estable o con crecimiento. Un tercio (45) de los colegios católicos tuvo una caída muy significativa, que supone una reducción de la matrícula mayor al 50%.

Mientras que en Secundaria, hay 204 instituciones privadas, de las cuales 84 (41%) son socios de Audec. Entre 2020 y 2025, la matrícula total de los liceos privados católicos aumentó un 4%. Sin embargo, 42% de los liceos experimentó algún tipo de caída. El 19% tuvo una caída significativa, que implica una disminución de la matrícula entre 20% y 49% en el período.

Por otro lado, entre 2020 y 2026, cerraron 17 colegios privados, de los cuales cinco eran socios de Audec. Estos sumaban 1.260 alumnos en total, de los cuales cuatro de esos 17 centros contaban con más de 100 alumnos.

En relación a la evolución de los últimos años, Cassi destacó que los colegios católicos tienen una lógica particular en el esquema de instituciones privadas. “La educación católica no es una educación con fin de lucro, como si el resto de la educación privada”, puntualizó.

Asimismo, en un contexto de migración, sobre todo desde Montevideo hacia Ciudad de la Costa y Maldonado, hubo un aumento de matrícula y la instalación de nuevos colegios en esas zonas. “En los lugares que hay mayor crecimiento de población, no hay esa gimnasia de abrir y cerrar sucursales y colegios. La educación católica no hace eso”, dijo Cassi.

Por lo que la suba de matrícula, en dichas áreas, es captado por el “sector comercial de la educación privada”, en alusión a los colegios laicos, con los que tienen dinámicas “bien distintas” de funcionamiento, agregó.

Al mismo tiempo, hay departamentos del interior donde solo hay colegios católicos, sin competencia de colegios laicos. Pero esos centros no solo se enfrentan a la baja natalidad, sino que la mayor oferta de tiempo extendido en la educación pública le disputa alumnos.

Cassi valoró las exoneraciones impositivas en la Constitución, y la consideración impositiva mejor que tienen los centros, aunque planteó que todos los colegios privados no pueden acceder a un sistema de financiamiento como ocurre en otros países donde, por ejemplo, los sueldos de los colegios los paga el Estado mediante un convenio.

“Está bien, la realidad del Uruguay es esta. No es que se esté proponiendo un cambio, pero hay que tener claro que la fuente principal, por no ser la única mayormente, es el cobro de la matrícula, lo que pagan las familias. No hay otra fuente alternativa”, dijo el directivo.

El titular de Audec destacó que la mayoría de los colegios católicos de Montevideo están ubicados en la periferia. “La sostenibilidad de las instituciones en los quintiles más bajos es cada vez más compleja”, reconoció. La menor matrícula y las dificultades de algunas congregaciones de obtener fondos extra para sus colegios tensionan la marcha de ciertos centros.

La Fundación Sophia, creada hace 12 años por iniciativa del cardenal Daniel Sturla, nuclea a 29 centros del país, brindando soporte en la gestión, administración y apoyo a los estudiantes. Se sustenta con donaciones de empresas, personas y hasta de la recaudación de espectáculos.

"No hay una solución"

Ante la preocupación señalada por miembros del Vaticano respecto a la situación de los colegios católicos, desde el gobierno hablaron de trabajar en propuestas tras valorar que la Iglesia cede predios en diferentes puntos para instalar refugios, informó El País.

Sin embargo, “no hay una solución” que pueda aplicar para todos los colegios, sino que las medidas deben encararse por la situación de cada centro, ya que la situación de los colegios es “muy heterogénea”, destacó el titular de Audec.

"No está bueno simplificar en soluciones", insistió. Entre las alternativas que podrían estar sobre la mesa para revertir el impacto en la caída de la matrícula, Cassi indicó que en alguna localidad pequeña se podrían fusionar o trabajar en conjunto algunos colegios para evitar el cierre, aunque aclaró que no es algo promovido por Audec.

En un escenario donde hay colegios católicos que tienen gran infraestructura, de larga data, otra opción podría ser que el Estado alquile las instalaciones ociosas, de manera que las instituciones privadas generen ingresos extra.

Cassi añadió que no ve un rechazo a la propuesta católica que pueda estar detrás de los desafíos que enfrentan estos colegios. Y respecto a la cuota, planteó que suelen ser comparativamente más bajas que en los colegios laicos.

Más allá de las medidas que se puedan tomar, la sostenida baja natalidad supone un desafío claro. “Si hacia el 2040 va a haber 20.000 niños menos, ya está, esos niños no van a estar en el sistema educativo, ni público ni privado. Va a haber evidentemente un descenso de la cantidad de instituciones”, estimó Cassi.

“Probablemente las instituciones más chicas son las que van a tener más dificultades, evidentemente, para subsistir porque tienen que sostener toda una estructura que en el caso de los colegios más grandes es a veces un poco más fácil”, añadió el directivo.