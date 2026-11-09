Deportivo Maldonado y Nacional se enfrentan este lunes 9 de noviembre en el marco de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel y tiene el arbitraje de Kevin Fontes. Estará escoltado en el VAR por Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.
El tricolor viene de imponerse 2-1 ante Ferro Carril en el cruce de octavos de final disputado en el Estadio Artigas de Paysandú, donde Daniel Carreño optó por colocar un once alternativo. Sin embargo, para este partido contra el equipo de Gabriel Di Noia escogió a los habituales titulares.
Por su parte, Deportivo Maldonado, que eliminó en octavos a Porongos de Flores al que venció 3-0, jugará en su cancha buscando confirmar su muy buen momento en este pasaje de la temporada en todos los torneos que viene disputando.
El equipo de Gabriel Di Noia solo perdió uno de sus últimos 10 encuentros y precisamente fue ante Nacional en el juego correspondiente al Torneo Clausura disputado en el Gran Parque Central.
Escolta de Peñarol en la Tabla Anual y a solo dos puntos del Mirasol a falta de seis por disputarse, el Depor quiere hacer historia en la Liga AUF Uruguaya pero también en la Copa Uruguay ya que al igual que Nacional, busca su lugar en las semifinales del torneo.
El once titular de Nacional para visitar a Deportivo Maldonado
El equipo de Nacional para enfrentar esta noche al Depor será con Alexis Martín Arias en el arco; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Tomás Viera en la zaga; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Camilo Cándido en zona de volantes, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez en la ofensiva.
El probable once de Deportivo Maldonado
El probable equipo fernandino será con Nicolás Forastiero en el arco; Juan Martín Ginzo, Benjamín Cavenaghi, Joaquín Fernández y Juan Manuel Ramos en la zaga; Adrián Vila, Sebastián González, Santiago Cartagena y Bruno Centeno en la mitad de la cancha; Renato César y Emiliano Mozzone en ofensiva.
¿Cómo llega Nacional al partido ante el Depor?
El Bolso viene de imponerse 2-1 ante Ferro Carril por los octavos de final, donde tuvo una oncena alternativa, y hoy pondrá en cancha un equipo titular buscando las semifinales de la Copa AUF Uruguay.
Considerando que está a cuatro puntos de Liverpool en el Torneo Clausura a falta de seis por disputar, sabe que es difícil acceder a la definición de la Liga AUF Uruguaya y se traza como objetivo ganar la Copa AUF.
También desea ganar los dos partidos que le quedan por el Clausura para mantener la esperanza.
¿Cómo llega Deportivo Maldonado al cruce ante el tricolor?
El equipo liderado por Gabriel Di Noia accedió a esta instancia después de golear 3-0 a Porongos de Flores por los octavos de final.
El Depor solo perdió uno de sus últimos 10 partidos oficiales y fue el 19 de octubre ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura.
Se ubica segundo en la Tabla Anual a dos puntos de Peñarol y es uno de los equipos más competitivos de la actual temporada. Busca su lugar en semifinales de la Copa AUF Uruguay.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Maldonado vs. Nacional!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional por cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.