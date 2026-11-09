Deportivo Maldonado y Nacional se enfrentan este lunes 9 de noviembre en el marco de los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay. El partido se disputa desde las 21:00 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel y tiene el arbitraje de Kevin Fontes. Estará escoltado en el VAR por Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.

El tricolor viene de imponerse 2-1 ante Ferro Carril en el cruce de octavos de final disputado en el Estadio Artigas de Paysandú, donde Daniel Carreño optó por colocar un once alternativo. Sin embargo, para este partido contra el equipo de Gabriel Di Noia escogió a los habituales titulares.

Por su parte, Deportivo Maldonado, que eliminó en octavos a Porongos de Flores al que venció 3-0, jugará en su cancha buscando confirmar su muy buen momento en este pasaje de la temporada en todos los torneos que viene disputando.

El equipo de Gabriel Di Noia solo perdió uno de sus últimos 10 encuentros y precisamente fue ante Nacional en el juego correspondiente al Torneo Clausura disputado en el Gran Parque Central.

Escolta de Peñarol en la Tabla Anual y a solo dos puntos del Mirasol a falta de seis por disputarse, el Depor quiere hacer historia en la Liga AUF Uruguaya pero también en la Copa Uruguay ya que al igual que Nacional, busca su lugar en las semifinales del torneo.