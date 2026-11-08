Carreño analiza una variante en Nacional: la disputa por acompañar a Maxi Gómez frente a Deportivo Maldonado

Nacional desarrolló una nueva jornada de trabajo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes con la mira puesta en la visita a Deportivo Maldonado por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay, este lunes 9 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Daniel Carreño tiene una interrogante en el sector ofensivo: ¿quién será el acompañante de Maxi Gómez? Lo habitual desde el arranque del tercer ciclo de Carreño, hace exactamente 16 partidos, es que ese lugar lo ocupe Tiziano Correa.

Sin embargo, esta vez su presencia desde el inicio no está confirmada porque el cuerpo técnico analiza la posibilidad de que Maxi Silvera se gane su lugar. El delantero de 29 años viene de ser la figura del tricolor en el reñido triunfo 2-1 ante Ferro Carril por los octavos de final.

En el cruce disputado en el Estadio Artigas de Paysandú convirtió dos goles de cabeza, con la particularidad de que ambos llegaron por las asistencias de Nicolás “Ojito” Rodríguez. El 11 fue titular y disputó todo el partido. La anterior ocasión en la que empezó jugando fue el 15 de octubre en la goleada 3-0 contra Rentistas de local por el mismo certamen.

Maxi Silvera celebrando su gol con Nacional ante Ferro Carril por Copa AUF Uruguay. Foto: copaaufuruguay en Instagram.

Por el Torneo Clausura jugó por última vez de titular el 26 de setiembre contra Cerro Largo, en el marco de la octava fecha. Aquel día Maxi Gómez integró el banco de suplentes por estar en la etapa final de su recuperación de un esguince de rodilla, y Silvera conformó la dupla con Correa en el Ubilla.

En lo que va de la temporada Silvera registra 1.994 minutos disputados en 37 partidos. Convirtió ocho goles y aportó dos asistencias, con un promedio de un tanto cada 250' de juego.

En el caso de Correa, que llegó al tricolor a principios de julio procedente de Cerro Largo, acumula 1.094' en 17 partidos, con un total de cinco goles y dos asistencias. Por tanto, tiene un gol cada 219 minutos en cancha.