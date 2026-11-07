Disturbios, piedras y balas de goma en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado a un cuartel militar de élite

El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado durante la noche de este viernes desde su domicilio, en Asunción, al Regimiento Escolta Presidencial (REP), un cuartel militar de las Fuerzas Armadas encargado de la seguridad y protección de las máximas autoridades del país.

La medida se tomó por razones de seguridad, luego de que se registraran disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a su vivienda, según informó La Nación. Peña debe comparecer este sábado ante Fiscalía, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para prestar declaración en el marco de la investigación por el escándalo y la crisis financiera tras la caída de Ueno Bank.

El traslado se produjo en medio de una concentración de personas que reclamaban que Peña fuera llevado a una cárcel y no permaneciera detenido en su domicilio como lo había dispuesto el Ministerio Público. Según publicó el medio argentino, durante la salida de la comitiva algunos manifestantes arrojaron objetos contra los vehículos que trasladaban al exmandatario.

Incidentes en Paraguay, fuera del domicilio de Santiago Peña Fabián Marelli, La Nación/GDA

Los incidentes también dejaron un policía herido. De acuerdo con información publicada por el medio paraguayo ABC, durante los enfrentamientos, efectivos policiales dispararon balas de goma para dispersar a los manifestantes.

El Regimiento Escolta Presidencial es una unidad militar autónoma, dependiente del Ejército paraguayo, que tiene entre sus funciones la protección del presidente de la República, su familia, expresidentes y mandatarios extranjeros durante visitas oficiales.

Los delitos que se le imputaron

El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución de Peña, en un juicio político por mal desempeño de sus funciones vinculado a la crisis de Ueno Bank, del que el mandatario fue accionista. Tras la decisión parlamentaria, la Fiscalía dispuso su detención y le imputó los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El juicio político aprobado el jueves por los diputados se activó este viernes tras el rechazo de una prórroga solicitada por Peña. Como su sucesor asumió el poder el vicepresidente Pedro Alliana.

Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay cesado mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012).

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay. Imagen: Santiago Peña en X

El Congreso eludió el jueves aceptar la renuncia de Peña, lo que le hubiera evitado el juicio político.

La crisis en Paraguay comenzó el martes cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) intervino el banco Ueno Bank a raíz de problemas de solvencia, lo que acarreó el congelamiento de las cuentas de unos tres millones de clientes, además de cuantiosos fondos estatales.