Crisis en Paraguay: Banco Central inicia pagos a ahorristas tras la intervención y caída de Ueno Bank

Autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), realizaron este jueves una conferencia de prensa en la que se anunció que ya comenzó el proceso de pagos para los afectados por el cierre del Ueno bank, entidad que fue intervenida tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

El Ueno Bank tenía hasta su cierre 2,8 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. El hecho provocó una crisis política en Paraguay que generó que el presidente de ese país, Santiago Peña, renunciara a su cargo ese jueves.

Según explicó el recién asumido presidente del BCP, Pedro Acosta, ya se inició el proceso de pagos a los ahorristas. "Vamos a ir haciéndolo por etapas hasta llegar a las 2,8 millones de cuentas", indicó.

Reveló que este jueves ya depositaron en 720.000 cuentas alrededor de 197 millones de guaraníes y que ya se realizó la distribución entre los otros bancos que van a estar realizando las acreditaciones.

"Este viernes, en la medida que vayamos cerrando los listados, vamos a ir liberando liberando los fondos y aumentando la cantidad de personas beneficiadas", detalló.

Paralelamente, el BCP publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicó cómo es que funciona el proceso de devolución. Detallaron que en esta primera etapa, el pago se realizará a depositantes que cumplan con algunas condiciones. En ese sentido, los ahorristas deberán tener en su cuenta no más de 10.000.000 guaraníes, no tener deudas con la entidad bancaria, y tener una cuenta habilitada en otros bancos o casas financieras del país.

Sin embargo, subrayaron que si el total del dinero ahorrado supera los 10.000.000 no se recibirá la totalidad de los depósitos.

Comunicado sobre el inicio de pagos de garantía a los depositantes de ueno bank S.A.



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¿Qué está pasando en Paraguay?

La decisión del BCP de intervenir y disolver el banco Ueno -entidad digital que había experimentado un crecimiento acelerado desde su creación como banco a fines de 2023- responde a un severo deterioro en los indicadores de solvencia y a la detección de irregularidades en el otorgamiento de créditos.

El índice de solvencia del banco cayó al 5,56% y se situó muy por debajo del mínimo exigido del 12%. A su vez se detectó créditos concedidos a empresas vinculadas a su propio grupo económico (Grupo Vázquez) por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la compañía. Además, poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2023, designó al entonces máximo responsable de Ueno, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, una decisión que ahora es cuestionada por la oposición como un posible conflicto de intereses. Carvallo renunció esta semana, en medio del escándalo.

Santiago Peña renuncia a la presidencia de Paraguay. Imagen: Santiago Peña en X

La medida del BCP derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorristas intentaban movilizar sus cuentas. Ueno Bank controla los recursos de más de 2,94 millones de clientes, según cifras de junio pasado de la institución. De ellos, unos 32.000 son pensionistas del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), un ente que tiene fondos por 355 millones de dólares en el banco intervenido.

Con información de EFE, AFP y La Nación/GDA