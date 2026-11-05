Por qué el Congreso de Paraguay decidió someter a juicio político a Santiago Peña pese a su dimisión

La Cámara de Diputados de Paraguay aceptó este jueves someter a un juicio político a Santiago Peña, quien horas antes renunció a la Presidencia, en medio de la crisis que estalló tras la intervención de Ueno bank, entidad privada con la que el saliente mandatario ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas.

Los 78 asistentes al plenario aprobaron por unanimidad que se active el juicio previsto en el artículo 225 de la Constitución contra Peña, a quien los diputados acusan de "un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones".

Según consta en una publicación del Poder Legislativo de Paraguay, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, había convocados dos sesiones: una de ellas estaba destinada a tratar la acusación contra Peña, mientras que la segunda tenía el fin de realizar un juicio político al vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien se prevé que asuma el cargo de presidente en las próximas horas.

Sin embargo, el Partido Colorado (que Peña integra) respaldó unicamente el pedido de juicio político contra el ahora exmandatario y desistió de juzgar a Alliana.

Desde el Legislativo paraguayo subrayan que es la Cámara de Diputados la que debe formular la acusación, requiriendo de dos tercios de los votos del órgano. Posteriormente, este pedido pasa a la Cámara de Senadores, que "debe actuar como juez". Al igual que con la cámara baja, son necesarios dos tercios de los votos para declarar a Peña culpable.

Cámara de Diputados de Paraguay. Foto: Poder Legislativo de Paraguay.

La sesión en Diputados

La sesión, de casi dos horas, estuvo marcada por llamados a que Peña sea enviado a prisión por el "escándalo internacional" que, aseguran, desató la intervención del privado Ueno bank, que ha sido vinculada al ahora exgobernante y cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes en el país.

El legislador Carlos Pereira llamó a los ciudadanos, durante su encendida intervención, a continuar presionando para que "los culpables" de la caída del banco, en alusión a Peña, "paguen" con cárcel.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo, de la formación Patria Querida, acusó a Peña de haber creado "un esquema" para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.

Santiago Peña. El presidente paraguayo renunció en medio de una crisis bancaria. Foto: JAVIER TORRES/AFP

¿Por qué impulsan un juicio político a Peña pese a su renuncia?

La oposición advierte que la dimisión de Peña busca la obtención de fueros como senador vitalicio, aunque la Fiscalía General del Estado prepara una denuncia penal contra el expresidente. El fiscal Emiliano Rolón Fernández derivó la causa a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Ocho ejecutivos del banco permanecen detenidos por irregularidades patrimoniales.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes del país que sean electos mediante las urnas "serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".

Con información de EFE, AFP y La Nación/GDA.