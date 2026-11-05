Quiebre político en Paraguay: oficialismo avala juicio contra Santiago Peña por la crisis de Ueno bank

El oficialista Partido Colorado de Paraguay respaldó este jueves, poco antes de la instalación de una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, un juicio político contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de la intervención de la entidad privada Ueno bank.

Así lo anunció, en un comunicado difundido en X, el presidente de esa formación política y mentor de Peña, el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018).

"Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", publicó Cartes.

La bandera colorada representa una historia de servicio al país; honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige. pic.twitter.com/W7ubJ3xMuA — Horacio Cartes (@Horacio_Cartes) November 5, 2026

El exmandatario argumentó que como titular del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana no estará "del lado del latrocinio de los fondos públicos, los privados y de los jubilados".

"Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige", puntualizó en el breve escrito.

La caída de Ueno bank y el estallido de la tormenta financiera

Peña quedó envuelto en una tormenta política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara este martes la intervención y disolución de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido.

La medida derivó en el cierre de sucursales y el cese de operaciones, mientras miles de ahorristas intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Una mujer discute con un integrante de la Policía de Paraguay este miércoles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank en Asunción (Paraguay). Foto: EFE/Juan Pablo Pino

Este miércoles, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentaron una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, asuntos que serán tratados este jueves en dos sesiones extraordinarias separadas que tendrán como punto único la discusión de cada documento.

¿Cómo sigue el proceso constitucional en el Parlamento paraguayo?

Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez.

En la Cámara Alta se necesita una mayoría cualificada de dos tercios para declarar culpable al acusado, lo que abriría la puerta a su separación del cargo.

Peña nombra nuevo presidente del Banco Central y pide "serenidad" ante crisis de Ueno bank

Peña anunció este miércoles la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central -que ya digirió entre 2001 y 2002- y de dos nuevos directores, y pidió "serenidad" ante la crisis desatada por la disolución de Ueno bank.

El día que estalló la crisis renunció el anterior presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido, y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos de la entidad.

En su segundo mensaje difundido en redes sociales desde que se anunció la intervención de Ueno bank, Peña aseguró que la prioridad de su Gobierno "es y será proteger" el "fruto del esfuerzo" de miles de paraguayos afectados por el cierre de la entidad privada, una de las más populares del país.

"Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos", sentenció el jefe de Estado, que describió como una "disolución" el procedimiento emprendido contra la institución bancaria.

Además, Peña dijo haberse reunido con los presidentes de las Cámaras del Congreso, los oficialistas Raúl Latorre y Basilio Núñez, para promover una ley que permita "devolver a cada ahorrista lo que es suyo lo antes posible".

"El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección", defendió el mandatario, al detallar que, con la aprobación de la ley, esperan cubrir al 98 % de los ahorristas de la institución afectada, "iniciándose los pagos esta misma semana".

El gobernante, un economista de profesión que fue ministro de Hacienda y funcionario del Banco Central, prometió que los responsables "deberán responder "ante la Justicia, sin excepciones" y pidió a los paraguayos estar unidos "en horas difíciles".

"Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera", añadió.

EFE