¿Qué pasa en Paraguay? La caída de un banco expone al Gobierno a una crisis política sin precedentes

El gobernante Partido Colorado pidió este miércoles al presidente de Paraguay, Santiago Peña, que "actúe con urgencia" y garantice "que no haya impunidad" tras la intervención de Ueno bank, uno de los más populares del mercado local, y cuyo caso amenaza con sumir al país en una crisis política.

La presión política del Partido Colorado y el pedido de urgencia al Ejecutivo

"La crisis financiera que hoy afecta a numerosas familias paraguayas exige respuestas inmediatas, firmes y dentro del marco de la ley", señaló, en un carta abierta dirigida a Peña, el exmandataro Horacio Cartes (2013-2018), titular del Partido Colorado, que respaldó la candidatura del actual gobernante en 2023.

En ese sentido, solicitó al jefe de Estado que disponga, "sin demora, todas las medidas legales e institucionales necesarias para restablecer la confianza y proteger a quienes han sido perjudicados".

"Los ahorristas, especialmente las personas que, con el fruto de su trabajo diario y actuando de buena fe, confiaron sus ahorros al sistema financiero, deben recibir una respuesta concreta y urgente", puntualizó Cartes, e indicó que corresponde que el Gobierno "actúe con toda la firmeza que la situación requiere".

El exmandatario consideró que los hechos "deben investigarse a fondo y, si se comprueban responsabilidades, todos los autores y cómplices deben ser llevados ante la justicia".

Este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución" de Ueno, tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado.

Horas después, el titular del BPC, Carlos Carvallo, quien estuvo antes de encabezar el emisor desde 2023 al frente de la Financiera Ueno —convertida actualmente en Ueno bank—, comunicó que puso a disposición su cargo, decisión que ratificó en una carta enviada al Senado.

Un par de agentes de la Policía Nacional de Paraguay fue captado este 2 de noviembre al custodiar el acceso a una de las sedes del banco Ueno bank, en Asunción (Paraguay). Foto: EFE

Este caso ha generado preocupación entre cuentahabientes y sectores como los pensionados, ya que, además de sus cuentas, en Ueno se encuentran millonarias inversiones del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el fondo de jubilación de la mayoría de los empleados del país, y de otras instituciones del Estado.

Este martes, horas después de la intervención, senadores de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, y denunciarán a la directiva del emisor ante la "grave crisis" que consideran "afecta a los ahorristas" de Ueno bank.

Directivos de Ueno bank declaran ante Fiscalía en Paraguay entre reclamos de afectados

Ocho directivos de Ueno bank comparecieron este miércoles ante el Ministerio Público de Paraguay para declarar ante los fiscales, un día después de la intervención de esa entidad por problemas de solvencia y en medio de protestas de quienes reclaman sus recursos.

Los funcionarios, que pasaron la noche en dependencias policiales en Asunción tras entregarse a las autoridades, fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, resguardados por un fuerte operativo de seguridad.

Hasta el Ministerio Público acudieron el mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno bank, Miguel Vásquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.

También llegaron el miembro del directorio Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada, quien fue el último en presentarse la noche del martes ante la Justicia.

De igual forma fueron trasladadas hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank. Foto: EFE

A las afueras de la Fiscalía se apostaron personas que, al grito de "badulaques" y "bandidos", reclamaban que destaparan el rostro de los acusados y se quejaban del perjuicio causado por el banco, que al cierre de junio pasado contabilizaba 2,9 millones de clientes, según sus cifras, en un país de 6,1 millones de habitantes.

"200 millones tengo ahí", gritaba un hombre frente a las cámaras, sin especificar si se trataba de guaraníes o dólares. Se quejó del "trato" que reciben los detenidos y dijo tener la obligación de pagar sueldos.

"Teníamos que estar todos acá", señaló, al reclamar la escasa presencia de manifestantes. "Unos cuantos nomás estamos y fuimos estafados más de un 1.500.000 personas", se lamentó.

EFE