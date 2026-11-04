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Resultados de las elecciones en EE.UU.: así avanza el conteo en el Senado y Cámara de Representantes

Está en juego el control del Congreso para lo que resta del mandato de Donald Trump; las carreras más ajustadas por la Cámara y el Senado pueden tardar horas o incluso días en definirse.

03/11/2026, 21:38
03/11/2026, 21:38
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Estados Unidos empezó a contar votos en las elecciones de medio término, que definirán quién controla el Congreso durante el resto de la presidencia de Donald Trump. Los primeros resultados empezaron a aparecer después de las 18 hora del Este (20 en Uruguay), cuando cerraron las urnas en Indiana y Kentucky.

El mapa se va a ir completando a lo largo de la noche, a medida que cierren los centros de votación de cada estado. A las 19 hora del Este (21 en Uruguay) cierran la mayor parte de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Vermont, Virginia, el resto de Indiana y Kentucky y casi todo New Hampshire. Ohio y Virginia Occidental cierran a las 19.30 (21.30 en Uruguay). Pennsylvania, uno de los estados más seguidos, cierra a las 20 (22 en Uruguay).

Alaska y Hawái son los últimos: sus urnas cierran a la medianoche del Este (2 de la mañana en Uruguay). Las últimas mesas cierran a la 1 hora del Este (3 en Uruguay).

Las carreras ajustadas que deciden el control de la Cámara de Representantes y del Senado pueden tardar horas o incluso días en resolverse. Algunos resultados probablemente no se conozcan hasta el miércoles o más tarde.

Apenas siete de las bancas al Senado que se votan hoy están realmente en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas. En ellas no solo se define quién controlará el Congreso, sino también si se rompen hegemonías que llevan décadas.

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